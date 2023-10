Mughini ha tradito la moglie Michela Pandolfi: “Ecco com’è successo”/ Confessione al Grande Fratello

Giampiero Mughini ammette in diretta al Grande Fratello 2023 di aver tradito la moglie Michela Pandolfi

Mostrando l’anteprima del prossimo numero del settimanale CHI, Alfonso Signorini annuncia a Giampiero Mughini, in diretta al Grande Fratello, di aver convinto sua moglie Michela Pandolfi a rilasciargli un’intervista. In questa la donna rivela che il compagno spende molto in abiti, poi si addentra in aspetti ancor più privati, rivelando che in oltre trent’anni insieme lui l’ha tradita una volta.

“È vero?” chiede allora Signorini a Mughini, che conferma: “Sì, è verissimo!” Il giornalista racconta dunque l’accaduto: “È successo che un’altra persona di sesso femminile, peraltro una splendida persona che ricordo con tanto affetto, è successo quello che non tutti ammettono. Come l’ha scoperto Michela? Lei ha trovato delle foto che erano lì a portata di mano, in un certo senso volevo che lei lo scoprisse.”

Giampiero Mughini: “Mia moglie all’inizio credeva che io fossi omosessuale”

Il racconto di Mughini è dunque proseguito: “Questa cosa è durata un po’ di mesi, con la piena consapevolezza di Michela. Ne ha sofferto, non c’è dubbio, ma un bilancio del genere in 33 anni è sicuramente positivo”. Cesara Buonamici si è allora intromessa: “Vorrei sapere come ha fatto a sopportarti?”, “Ci abbiamo messo un anno per raggiungere un equilibrio”, ha spiegato Mughini, rivelando come all’inizio lei avesse anche creduto che lui fosse omosessuale.

