Muhammad Ali Jr: “Papà ebbe troppe donne, vivevo coi nonni”/ “Lottai contro droga”

Muhammad Ali Jr, figlio dell’omonimo pugile e dell’attrice Belinda Boyd, ha parlato del rapporto con il padre in una intervista al The Sun in vista della imminente uscita del documentario dal titolo “My Father Muhammad Ali – The Untold Story”. Il campione non sempre è stato presente nella sua vita. “Quando lasciò mia mamma per sposare la sua terza moglie avevo quattro anni. Dopo il divorzio sono andato a vivere con i nonni materni, stavo con lui soltanto durante le vacanze”.

Matteo Signani campione europeo boxe pesi medi/ L'impresa a 43 anni contro Prestot

Quelle poche visite riservate ai nove figli, però, erano speciali. “Ci portava ovunque. Andava tutto bene allora. Mio padre era fondamentalmente un orsacchiotto. Amava i suoi figli e avrebbe fatto qualsiasi cosa per noi. Non sono mai stato sculacciato da lui. Era un papà vero, anche se non era sempre lì per noi. La mancanza di quotidianità con i suoi figli era qualcosa di cui si è pentito. Una volta mi disse: ‘Non commettere lo stesso errore e non prendere la stessa decisione che ho preso io nella mia vita’. Penso si riferisse al fatto di avere avuto troppe donne. Nonostante le sue fortune, non è mai riuscito a fornirci molti soldi, io sono cresciuto grazie a quelli di mio nonno”.

Diretta/ Irma Testa vs Staneva: medaglia d'oro, è campionessa d'Europa!

Muhammad Ali Jr: “Papà ebbe troppe donne, vivevo coi nonni”. La sua vita

Anche la vita di Muhammad Ali Jr non è stata semplice, a partire dall’infanzia. “Sono stato vittima di bullismo perché gli altri bambini volevano sapere se potevo combattere come mio padre”. Col passare del tempo anche il rapporto con il padre è iniziato a peggiorare. “I colpi ripetuti alla testa gli hanno provocato il morbo di Parkinson. Quando avevo 14 anni una volta mi venne a prendere da dove vivevo a Chicago per andare a casa sua in Michigan e ci siamo fermati in un posto lungo la strada. Mi ha detto di andare a prendere qualcosa da mangiare e quando sono tornato non c’era più. Ho avuto paura e ho pianto”.

Diretta/ Roberta Bonatti vs Asenova: italiana ko, è medaglia d'argento agli Europei!

Il figlio del campione di boxe, successivamente, ha anche sofferto di tossicodipendenza. “Usavo erba e fumavo crack ed eroina”. È in quel periodo che i soldi finirono e fu costretto a vivere in un quartiere degradato. “A parte il crimine, non avevo acqua né elettricità. È stato difficile”. In quel periodo chiese aiuto al padre e alla sua nuova moglie, che tuttavia glielo negarono. Alla fine è riuscito a risollevarsi da solo. “Sono uscito da quello stato e ho cambiato la mia vita. Adesso sto lontano dalle sostanze stupefacenti”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA