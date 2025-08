Per il secondo anno di fila il nome più diffuso fra i neonati inglesi e gallesi è Muhammad, con una crescita su base annua del 23%

Per il secondo anno consecutivo Muhammad è il nome più diffuso fra i nuovi nati in Inghilterra e in Galles. Come scrive il Daily Mail attraverso il suo portale online, dopo la vittoria nel 2023 anche nel 2024, stando all’Office for National Statistics, sono stati 5.271 i neonati a cui hanno assegnato il nome di Mihammad, una crescita tra l’altro del 23% rispetto all’anno precedente.

Uk vuole bandire le VPN “Aggirano l'Online Safety Act”/ Cosa sono e perchè sono così richieste

Seconda posizione per Noah, poi terzo Oliver, esattamente come avvenuto due anni fa. Curioso come il nome Keir, quello del primo ministro Starmer, laburista, sia stato invece assegnato solo quattro volte nel 2023, e mai l’anno scorso: evidentemente l’operato del governo britannico non sembra convincere. Per quanto riguarda i nomi femminili, vincono Olivia e Amelia, vittoria che bissa quella del 2023 e anche del 2022. Cambia invece il gradino più basso del podio con Isla che ha lasciato spazio a Lily.

Uk, Starmer riconoscerà Stato di Palestina a settembre/ Perché annuncio in realtà è una "minaccia" a Israele

Il Mail fa notare che sono 19 anni che Olivia compare nella top 3 dei nomi femminili e nel 2024 è stato scelto da 2.761 bambine. Da segnalare che Muhammad presenta ben 30 diverse varianti oltre Manica, a conferma di quanto lo stesso sia diffuso. Forse non tutti sanno che è di fatto il nome arabo di Maometto, e proprio per questo è un nome molto diffuso fra le persone di fede islamica. Inoltre significa una persona lodata o comunque degno di lode.

MUHAMMAD NOME PIÙ DIFFUSO FRA I NEONATI INGLESI: I NOMI CHE HANNO MIGLIORATO DI PIU’ LA PROPRIA POSIZIONE

Per quanto riguarda invece i nomi che hanno registrato la crescita più alta su base annua, fra le bimbe figura May, con 14 posizioni guadagnate grazie alle 1.592 neonate che portano quel nome, seguito da Bonnie, che invece ha guadagnato 10 posizioni. Fra i bimbi, invece, Rory ed Elijah sono stati quelli che hanno visto il maggior “boost” rispetto al 2023. Da segnalare che nella top 10 dei 10 nomi maschili più diffusi in Inghilterra e Galles c’è anche Mohammed, quindi una versione leggermente diversa di Muhammad, che si è piazzato al 91esimo posto l’anno scorso. Il Mail fa notare che nel periodo prima e dopo la seconda guerra mondiale il nome di Muhammad ha registrato una flessione ma a partire dagli anni ’60 è in costante crescita.

UK choc: “polizia segnalerà post social anti-migranti”/ Starmer ‘come’ Orwell, Farage: “libertà a rischio”

Negli anni ’80 si è quindi affacciato alla classifica dell’ONS anche la versione Mohammad. Alla luce dell’incremento delle comunità musulmane nel Regno Unito, alimentato dall’immigrazione, si è diffuso sempre di più questo nome fra i neonati, ma alimentato anche da personaggi sportivi come il grande Muhammad Ali, ma anche Mohamed Salah, star del Liverpool, o anche Mo Farah, maratoneta due volte medaglia d’oro delle Olimpiadi a Londra 2012 e Rio De Janeiro 2016. Di contro si registra un calo dei nomi più tradizionali, a cominciare da George, il nome del principino figlio di Kate e William, che ha chiuso il 2024 al sesto posto con 3.257 bimbi a cui hanno dato questo nome, mentre William si è piazzato in 27esima posizione. 47Esimo posto invece per Louis mentre Charlotte ha ottenuto la 23esima posizione fra le bimbe. Male invece Meghan, che ebbe una certa popolarità dopo il 2017, quando avvenne il fidanzamento fra la Markle e il principe Harry, che è calato dell’83 per cento dal 2023 al 2024, assegnato solo a 17 bimbe. I nomi più rari, quelli scelti meno di cinque anni, restano comunque Cuthbert, Crispin, Awesome e Beckham fra i bimbi, e Orchidea, Poesia, Sicilia ed Everest fra le bimbe.



MUHAMMAD NOME PIÙ DIFFUSO FRA I NEONATI INGLESI “UN CAMBIAMENTO CULTURALE”

Un vero e proprio cambiamento è in atto visto che, fino a qualche anno fa i nomi preferiti da inglesi e gallesi erano originari del “posto” ma anche ebraici o latini, oggi provengono da una gamma sempre più eterogenea di paesi e lingue, di conseguenza non è difficile trovare nella top 100 nomi italiani, arabi e anche ispano-scozzesi. Gli esperti parlano di un “vero cambiamento” rispetto alla tradizione. “Come nazione, siamo molto più esposti e connessi con altre culture di quanto non lo siamo mai stati”, ha affermato una portavoce di Preply, piattaforma di corsi di lingua inglese. “I media che consumiamo, le comunità con cui interagiamo online e le migrazioni globali hanno tutti svolto un ruolo chiave in questo cambiamento”.

E ancora: “Ora i genitori hanno un quadro di riferimento molto più ampio. Ora che abbiamo familiarità con nomi più interculturali, ci sembrano moderni, accessibili ed eleganti. La maggior parte di questi nomi non sono necessariamente nuovi, sono semplicemente nuovi per noi!”. E ancora: “Queste tendenza alla multiculturalità riflette una crescente diversità culturale e un’apertura alle influenze globali nelle tendenze relative ai nomi dei bambini. Nel complesso – concludono gli esperti – si sta assistendo a un vero e proprio allontanamento dalle scelte tradizionali a favore di nomi che siano unici e memorabili”.