Mukesh, concorrente Bake off Italia 2022/ L’amore per i dolci tramandato dalla nonna

Mukesh, chi è il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2022

Arriva dal Nepal ed è un grande appassionata di pasticceria. Si chiama Mukesh ed è tra i nuovi concorrenti di Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma riparte dalla famosa conduttrice Benedetta Parodi, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni.

Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione abbiamo anche Mukesh, il giovane concorrente originale del Nepal. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta e cosa possiamo aspettarci da lui in questa nuova edizione. Dopo il trionfo di Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, di sicuro anche Mukesh ha ambizioni importanti nel cooking show della Parodi.

I trascorsi in Nepal e l’amore per i dolci tramandato dalla nonna

Mukesh, come anticipavamo, è un ragazzo originario del Nepal. Un paese in cui ha trascorso una parte importantissima della sua vita e dove ha scoperto la passione per i dolci, grazie al legame instaurato con la nonna. Da grande vorrebbe diventare un insegnante di pasticceria per poter trasmettere la sua conoscenza ai ragazzi giovani e tramandare le sue tecniche. La pasticceria e i dolci per Mukesh sono come casa perché gli ricordano la sua infanzia in Nepal, ma rappresentano anche uno stimolo per raggiungere nuovi traguardi professionali. Riuscirà ad imporsi in questa nuova edizione di Bake Off Italia 2022? Lo scopriremo presto. E’ l’ora di mettere i dolci in forno.

