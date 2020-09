Mulan da oggi su Disney Plus/ Video: Carmen Consoli protagonista musicale

Rimandata e infine cancellata l’uscita in sala, Mulan arriva oggi – venerdì 4 settembre 2020 – nelle case degli italiani direttamente su Disney Plus. Il remake Disney in chiave live-action sarà visibile con “Premier Access” al costo di 21,99 euro. Il lungometraggio vanta un cast di artisti di etnia cinese, composto da star affermate e attori emergenti, ed è diretto dall’acclamata regista Niki Caro. Come ben sappiamo, la pellicola racconta la storia di una giovane donna pronta a tutto per proteggere la propria famiglia ed il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri del Paese. Un viaggio durissimo che l’aiuterà a trovare la propria forza interiore ed a individuare tutto il suo autentico potenziale.

Il ruolo di Hua Mulan è interpretato da Yifei Liu, che ha già recitato in pellicole come Il Regno Proibito e Once Upon a Time. Al suo fianco troviamo Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story, Ip Man), Tzi Ma (The Farewell – Una Bugia Buona, The Quiet American), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Soldier), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Ron Yuan (Marco Polo, The Accountant), Rosalind Chao (Plus One, Star Trek: Deep Space Nine), Nelson Lee (All Saints, I Was a Simple Man) e Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone, Lilting).

MULAN DA OGGI SU DISNEY PLUS: CARMEN CONSOLI PROTAGONISTA MUSICALE

Per la regia di Mulan i produttori hanno deciso di puntare sulla pluripremiata cineasta neozelandese Niki Caro, questo il commento di Jake Weiner: «Nei suoi film precedenti, come La ragazza delle Balene o McFarland, USA, Niki è riuscita a immergersi nelle diverse culture a cui appartenevano i personaggi. I pfilm di Niki possiedono una sensibilità molto specifica che era fondamentale per raccontare una storia così immersa nella tradizione cinese».

La protagonista musicale per l’Italia è la celebre cantante Carmen Consoli, che interpreta il nuovo brano originale “Coraggio, onestà e lealtà”, canzone portante dei titoli di coda del lungometraggio. «Coraggio, Onestà e Lealtà’ è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia. È per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato», il commento dell’interprete.





© RIPRODUZIONE RISERVATA