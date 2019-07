Mulan, primo video trailer italiano/ Live action Disney: quando l’uscita nelle sale?

Arriva il primo trailer italiano di Mulan, il nuovo ed attesissimo film Disney. A portare sul grande schermo l’indimenticata storia della leggendaria guerriera senza paura, disposta a tutto pur di difendere la propria famiglia ed il suo Paese, è la regista Niki Caro. Grazie al suo coraggio ed alla sua vena eroica, Mulan diventa ben presto uno dei maggiori guerrieri che la Cina abbia contemplato. Dopo aver amato il classico di animazione Disney del 1998, dunque, ci prepariamo all’arrivo della pellicola live action a partire dal prossimo anno. La data di uscita nelle sale italiane non è ancora stata resa nota ma ad oggi sappiamo che nei cinema d’America arriverà il 27 marzo 2020. Con Mulan prosegue l’ormai consolidata e fortunata tradizione dei film dal vivo della casa di Mickey Mouse, dopo Dumbo, Aladdin ed Il re Leone. In merito al cast internazionale della pellicola, oltre alla protagonista Yifei Liu (già vista in Il Regno Proibito e Once Upon a Time) troveremo anche Donnie Yen nei panni del Comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan e Yoson An in quello di Cheng Honghui, con la partecipazione di Gong Li nel ruolo di Xianniang e di Jet Li che indosserà invece i panni dell’Imperatore.

MULAN, IL PRIMO TRAILER ITALIANO: LA STORIA

Tutto è pronto, dunque, per l’arrivo sul grande schermo del nuovo film Disney, Mulan. Al centro della storia, la difesa della Cina, con la decisione dell’imperatore secondo la quale un uomo per ogni famiglia avrebbe dovuto arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Hua Mulan, figlia maggiore di un rispettato guerriero, per amore della sua famiglia deciderà di prendere il suo posto, poichè gravemente malato. Per questo si travestirà da uomo e si arruolerà con il nome di Hua Jun. Le prove per Mulan non mancheranno e la porteranno spesso a doversi confrontare con la propria forza interiore e dimostrare a se stessa qual è il suo vero potenziale. Quello tra le vicende di Mulan sarà un viaggio epico che trasformerà la giovane in una stimata guerriera, amata e rispettata da una Nazione ma ancor di più dal padre, per sempre orgoglioso di lei.





© RIPRODUZIONE RISERVATA