Francia di nuovo vittima del terrorismo islamico: nel pomeriggio di sabato è avvenuto un attacco con coltello a Mulhouse, dove un 37enne algerino ha ucciso una persona e ne ha ferite due. Un’aggressione mortale che il presidente francese Emmanuel Macron non ha esitato a definire un “attacco terroristico“. Il panico è scoppiato nei pressi del mercato della città che si trova nell’est della Francia, vicino al confine con Svizzera e Germania, poco prima delle 16.

SCENARIO/ Sapelli: l'alleanza Russia-Usa contro la Cina farà dissolvere l'Ue

L’attentatore, che era registrato nell’archivio per il trattamento delle segnalazioni per la prevenzione della radicalizzazione di natura terroristica, ha pugnalato a morte una persona a margine di una manifestazione a sostegno del Congo e poi ha ferito gravemente due agenti della polizia municipale. Uno è stato ferito alla carotide, l’altro al torace. Ci sono poi altri tre agenti che sono stati feriti in modo più lieve.

TRATTATIVE USA-RUSSIA/ Gas, petrolio e transizione green: ecco cosa cambia per l'Europa

Il procuratore locale, Nicolas Heitz, ha chiarito che il 37enne è stato arrestato. Nel frattempo, le indagini per omicidio in relazione a un’impresa terroristica e per tentato omicidio di un pubblico ufficiale in relazione a un’impresa terroristica sono state affidate alla Sottodirezione antiterrorismo (SDAT), alla Direzione zonale della Polizia nazionale orientale e alla Direzione generale della sicurezza interna (DGSI).

ATTENTANTO MULHOUSE: “MOVENTE TERRORISTICO”

La zona dove è avvenuto l’attacco è stata ovviamente blindata dalle forze di sicurezza. “L’orrore ha appena attanagliato la nostra città“, ha dichiarato il sindaco di Mulhouse, Michèle Lutz, in un messaggio pubblicato su Facebook, nel quale ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Il Ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, dovrebbe recarsi sul posto questa sera.

"Contro Putin e Trump l'Europa deve svecchiarsi"/ Economist: "Difesa, asset russi, meno welfare e più unità"

Per quanto riguarda le piste investigative sull’attacco a Mulhouse, ha confermato che “il movente terroristico sembra essere l’opzione preferita al momento“, ma chiaramente si attendono riscontri. Secondo fonti sindacali, il sospettato, nato in Algeria, era soggetto all’obbligo di lasciare il territorio francese (OQTF). Infatti, La vittima, invece, è un civile, un cittadino portoghese di 69 anni.