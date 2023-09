Multa e decurtazione punti annullati/ “Fra cartello limite velocità e autovelox serve 1 km”

Sta facendo il giro del web e non solo, una sentenza riguardante una multa e un taglio dei punti dopo un’infrazione di velocità rilevata ad un’autovelox. Come si legge su IlSole24Ore, la pena pecuniaria è stata annullata, così come la decurtazione dei punti della patente, in quanto l’autovelox che ha rilevato l’infrazione si trovava a meno di un chilometro di distanza dal cartello che comunica la velocità massima sul tratto di strada interessato e la presenza del rilevatore. Lo stesso principio, si legge ancora, vale anche se il segnale ripete il il limite precedente. In poche parola lo spazio fra il cartello e l’apparecchio che rivela elettronicamente la velocità deve essere pari o superiore al km.

A stabilirlo è stato la Cassazione nell’ordinanza 25544/23 che è stata pubblicata il 31 agosto scorso dalla seconda sezione civile. Una decisione che quindi boccia il ricorso dell’Unione dei Comuni, annullando così in via definitiva la decurtazione dei punti della patente e una sanzione di 550 euro per aver violato l’articolo numero 142 comma nono del codice della strada. L’amministrazione locale sosteneva che la distanza fra segnaletica verticale e dispositivo elettronico fosse sufficiente a consentire di far abbassare eventualmente la velocità all’automobilista, soprattutto tenendo conto che il cartello si limitava semplicemente a ripetere il limite precedente.

MULTA E DECURTAZIONE PUNTI ANNULLATI PER POCA DISTANZA FRA CARTELLO E AUTOVELOX: COSA DICE IL DM 282/17

Ma il dm 282/17 dispone che “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

Si tratta ovviamente di una sentenza che fa discutere e a questo punto potrebbero fioccare ricorsi alle multe nel caso in cui un guidatore multato scoprisse che la distanza fra il cartello del limite di velocità e l’autovelox fosse appunto inferiore al chilometro.

