Multa pensionati/ Fino a 250€ se ci si dimentica di questa presentazione

Il Governo manderà una multa ai pensionati che non rispetteranno una determinata scadenza. Prima di parlarne in modo approfondito, ricordiamo a coloro che sono fuori dall’attività lavorativa, di farsi aiutare per tutti gli aspetti burocratici di riferimento, visto che una dimenticanza potrebbe comportare una sanzione.

Anche i pensionati – come qualsiasi altro cittadino – hanno degli obblighi fiscali che li riguardano. In questo caso, si tratta dell’invio della dichiarazione della situazione reddituale (RED), che prevede delle scadenze specifiche da rispettare, altrimenti si rischia come accennato, una multa (anche salata).

Multa ai pensionati: 250€ se non rispetta la scadenza del RED

La multa da 250€ è destinata ai pensionati che non rispettano la scadenza dell’invio del RED. Questo documento dovrà esser trasmesso all’INPS entro e non oltre il 30 novembre del 2022. Chi non lo ha fatto, ha qualche mese in più: fino al 28 febbraio del 2023.

I più “fortunati” (per modo di dire) che non rispettano né l’una e neppure l’altra scadenza, potranno fare affidamento al ravvedimento operoso (qui spieghiamo come funziona). Questa manovra consentirebbe “all’evasore fiscale“, di pagare meno del previsto.

Nel caso della multa ai pensionati per il mancato invio del documento RED, da 250€ si potrebbe scendere a poco meno di 25€ (quasi il 90% di sconto), tramite questo ravvedimento operoso (che teniamo a sottolineare che non è per tutti).

Il documento RED, nonché la dichiarazione della situazione reddituale, deve includere il reddito dell’intero nucleo familiare e chiaramente quello del pensionato. Questo consentirà al beneficiario, di poter ricevere puntualmente il suo cedolino pensionistico.

Infatti, nel caso in cui i pensionati non rispettassero tale scadenza, lo Stato – oltre ad aggravare e addebitare la multa più salata di 250€ – li valuterà come “evasori fiscali”, con il rischio di bloccare la pensione o rendere impossibile il pagamento della invalidità civile, delle pensioni sociali oppure della quattordicesima.

