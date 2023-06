Multe anti Covid in Uk, tre volte di più a persone nere/ “È disparità preoccupante”

Le persone nere hanno “tre volte in più la probabilità di ricevere multe per non avere rispettato le misure anti Covid” e “sette volte in più la possibilità di riceverle nelle aree più povere rispetto a quelle più ricche” rispetto ai bianchi in Uk. A dimostrarlo, come riportato dal Guardian, è stato uno studio commissionato ai vertici della Polizia britannica e condotto da accademici dell’Università di Edimburgo.

Sunak sta insabbiando inchiesta Covid?/ "Trattiene documenti per coprire ministri"

La ricerca, che ha coperto Inghilterra e Galles, ha mostrato importati disparità razziali subite da appartenenti a minoranze etniche diverse. Essa ha esaminato il periodo dal 27 marzo 2020 al 31 maggio 2021, quando sono stati emessi 122.506 avvisi di sanzione fissa. In Inghilterra, le persone appartenenti a minoranze etniche avevano in media più del doppio delle probabilità (tasso di 2,3) di essere multate rispetto ai bianchi, con un tasso ancora più alto per i neri (di 3,2). In Galles, il livello di disparità etnica era ancora più alto per le persone appartenenti a minoranze etniche e quasi identico per i neri.

Covid, "fuga da laboratorio ipotesi concreta"/ L'ammissione del virologo cinese Gao

Multe anti Covid in Uk, tre volte di più a persone nere: lo studio

La professoressa Susan McVie, che ha condotto lo studio secondo cui le multe per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19 vengono emanate tre volte di più alle persone nere rispetto a quelle bianche, ha sottolineato che in base ai risultati “non c’era un’unica area di interesse che non avesse un tasso di disparità più elevato per i gruppi di minoranze etniche”. Il dato minimo è stato registrato nel Warwickshire, dove le persone appartenenti a minoranze etniche avevano 1,4 volte più probabilità di essere multate rispetto ai bianchi, mentre quello massimo in Cumbria, dove il tasso è stato di ben 8,4 volte. Quest’ultimo numero però è stato fortemente condizionato dalla presenza di turisti nella zona. “È plausibile che le minoranze etniche sembrassero fuori posto poiché la Polizia potrebbe non essere stata abituata a vedere facce nere o asiatiche in quella zona”, ha spiegato l’esperta.

Inchiesta Covid, per Conte-Speranza chiesta archiviazione/ Decide Tribunale Ministri

I risultati della ricerca sono ad ogni modo il sintomo di una discriminazione radicata e diffusa. “La Polizia ha un problema sistemico con il razzismo che deve essere ammesso e affrontato”, ha denunciato Andy George, presidente della National Black Police Association.











© RIPRODUZIONE RISERVATA