Nel 2024, i comuni italiani hanno visto crescere in modo sorprendente gli incassi legati alle multe stradali, toccando quasi 650 milioni di euro solo considerando le venti principali città del Paese, secondo quanto riportato dal Codacons, che ha passato al setaccio i rendiconti pubblici dei vari enti: si parla di un aumento dell’11,3% rispetto all’anno prima, indice che le sanzioni su strada restano una voce sempre più influente nei bilanci comunali, su cui si fa spesso affidamento per coprire spese ordinarie o finanziare progetti.

Milano guida la classifica con un incasso da record, sfiorando i 205 milioni, cioè oltre 57 in più rispetto al 2023, seguita da Roma con quasi 169 milioni e da Firenze, che chiude il podio con 61 milioni e mezzo, mentre Torino, con oltre 45 milioni e 300 euro, si piazza subito dopo; il Codacons ha anche ricordato che i comuni, per legge, devono pubblicare questi dati entro il 31 maggio, indicando non solo quanto hanno incassato grazie alle multe, ma anche come quelle risorse verranno impiegate.

Tra le città con gli aumenti più alti emerge Campobasso, che è passata da poco più di centomila euro a oltre trecentomila, segnando un balzo del 174%, mentre Milano ha registrato un +39% e Firenze si è attestata attorno a un +36,5%, sul fronte opposto, invece, c’è Perugia, che ha dimezzato i suoi incassi, scendendo da oltre 5 milioni a poco più di due; se si guarda invece al valore delle multe pro-capite, il primato spetta a Firenze, dove ogni residente ha pagato in media 168 euro di sanzioni nell’arco dell’anno, una cifra che mette in luce quanto il peso delle multe vari non solo da città a città, ma anche da persona a persona.

Multe e nuove regole autovelox: comuni si preparano ai cambiamenti di giugno

Con l’estate ormai alle porte, oltre alla pubblicazione degli incassi relativi alle multe, si avvicina anche una scadenza destinata a cambiare il modo in cui i comuni italiani gestiscono il controllo della velocità su strada, perché a partire dal 12 giugno entreranno ufficialmente in vigore le nuove regole sugli autovelox, previste dal decreto del Ministero dei Trasporti approvato lo scorso anno, che metteranno fine alla possibilità per le amministrazioni di installare liberamente i dispositivi, come è avvenuto fino ad oggi, imponendo invece distanze minime tra una postazione e l’altra e richiedendo il via libera preventivo da parte dei prefetti.

Secondo Assoutenti, sono centinaia gli autovelox non omologati presenti lungo le strade italiane, da nord a sud, e con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni molti di questi dovranno essere disattivati per evitare ondate di ricorsi da parte degli automobilisti, una situazione che avrà inevitabili ripercussioni sui bilanci delle amministrazioni e sul modo in cui viene organizzato il controllo del traffico.

Per i comuni, abituati ormai da tempo a considerare gli introiti delle multe come una voce stabile nei propri bilanci, questo cambiamento significa dover rivedere da capo strategie, strumenti, pianificazione e anche previsioni economiche, perché se da un lato si punta a garantire maggiore equità e trasparenza nell’uso degli autovelox, dall’altro c’è il rischio concreto di ritrovarsi impreparati proprio all’inizio della stagione estiva, quando il traffico aumenta e la sicurezza stradale diventa un tema ancor più delicato.