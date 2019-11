Multe e tasse non pagate? Conto corrente sarà pignorato/ Norma choc in Manovra Pd-M5s

I detrattori la chiamano già la Manovra “tasse&manette” ed è ovviamente un’esagerazione, ma preoccupa comunque l’ultima norma inserita nella Legge di Bilancio (in attesa che venga confermata dopo la valanga di emendamenti presentati da Governo e opposizione, ndr) riguardo le tasse “locali” – Imu, Tari, Tasi – e le multe non pagate. La nuova grana che sta per esplodere in seno alla maggioranza, già divisa sulla lotta al contante, le “microtasse” e la Quota 100, riguarda il fatto che è stato previsto per Comuni ed Enti Locali la possibilità di pignoramento del conto corrente del singolo contribuente già dopo la mancata risposta al primo avviso di accertamento e conseguente intimazione di pagamento della singola tassa/multa. In sostanza, con la Manovra 2020 il Governo Pd-M5s-LeU-Iv estende l’applicazione dell’accertamento esecutivo anche ai tributi locali, comprese le multe: lo svela oggi l’ottima Claudia Marin per il Quotidiano.net, approfondendo quanto siamo certi nei prossimi giorni occuperà parte delle “liti” interne alla maggioranza tra Renzi, Zingaretti, Conte e Di Maio. Nella Manovra 2020 il Governo dà via libera alla semplificazione della procedura di pagamento delle tasse locali – con la nuova Imu, l’abolizione della Tasi e la local tax – ma punta anche a far fare cassa ai Comuni e agli altri enti locali (che si erano lamentati dopo le ultime direttive pre-Manovra) con lo snellimento della procedura per il recupero delle tasse non versate.

COSA SUCCEDE AI MOROSI CON LA NUOVA MANOVRA

Il rischio “mannaia” per i morosi però diventa assai concreto con questo provvedimento: dal prossimo 1 gennaio, se tutto venisse confermato, ogni contribuente che non abbia pagato le tasse locali o le multe per la propria auto riceverà dal Comune un avviso di accertamento/adempimento e avrà fino a 60 giorni per la presentazione del ricorso o per il saldo. Dopo quella scadenza però scatta l’atto esecutivo e se la somma non viene pagata, l’ente creditore può direttamente pignorare il conto corrente senza alcuna cartella esattoriale inviata. Tempi più rapidi e stangata diretta secondo la bozza Pd-M5s, ma resta una singola cautela lasciata dalla Manovra prima che i Comuni o gli enti creditori congelino il conto del contribuente prelevando le cifre da corrispondere per tasse e multe: «Prima del pignoramento del conto, del fermo amministrativo e dell’ipoteca, verrà inviato un sollecito di pagamento, in presenza di debiti di importo non superiore a 10.000 euro», spiega il Quotidiano.net. Non solo, secondo i tecnici del Governo, se si vorrà evitare il blocco si dovrà regolarizzare in pochi giorni la posizione amministrativa con il debito pagabile anche a rate da un minimo di 4 ad un massimo di 72 rate, ovviamente in base all’importo da corrispondere all’ente creditore.

