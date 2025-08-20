Pubblicati i dati relativi alle multe comminate nel 2024: le famiglie hanno speso più di 2 miliardi di euro, con Milano che è il comune più oneroso

Sono stati pubblicati in queste ore i dati relativi alle multe comminate nel corso del 2024 (e anche nei primi mesi del 2025, ma questi sono ancora parziali e largamente sottostimati), elaborati del Centro Studio degli Enti Locali partendo dai dati presenti sul portale condiviso dal Ministero delle Finanze e dall’Istat: dati che mostrano un importante aumento degli incassi per i comuni, ormai abbondantemente superiori ai 2 miliardi di euro, con una cifra record assoluta.

Partendo proprio dal dato generale, sembra che – quasi ovviamente – la quasi totalità delle multe abbia colpito i privati cittadini che nel 2024 hanno speso più di 2 miliardi di euro, in crescita di circa 200 milioni rispetto all’anno precedente; mentre al contempo alle imprese sono state comminante sanzioni per poco (quasi) 145 milioni, quasi quattro volte superiore ai 35,5 milioni che hanno dovuto pagare le pubbliche amministrazioni, con l’ultimissimo gradino del podio occupato dalle Istituzioni sociali private che non hanno raggiunto neppure il milione di euro, con soli 890mila euro di multe pagati nel 2024.

La classifica delle multe per città: Milano è prima per totale incassato, ma pro-capite è Colle Santa Lucia a conquistare la vetta

Interessante nell’elaborato dei dati sulle multe pagate lo scorso anno il dettaglio sulle singole città, con i grossi comuni metropolitani che – ovviamente, dato l’elevato numero di residenti – hanno registrato gli incassi maggiori: la prima città in classifica è il capoluogo meneghino con un totale di oltre 204,5 milioni di euro incassati nel corso del 2024; seguito da Roma con i suoi 168,9 milioni e da Firenze con 61,5 milioni, questi ultimi largamente a carico dei turisti.

Pur essendo le città metropolitane le prime in classifica nel computo generale delle multe comminate e incassate, la situazione cambia drasticamente se si guarda ai dati pro-capite: qui, infatti, sono i piccolissimi comuni a guidare la lista con Colle Santa Lucia che ha superato nettamente (con i suoi 300 abitati scarsi) qualsiasi altra realtà territoriale, con un totale di oltre 2mila euro a cittadino, ma intaccato dall’afflusso di turisti; mentre tra le grandi città, il dato pro-capite maggiore per le multe spetta a Siena (171 euro ad abitante), superiore anche a Milano (149 euro) che resta al terzo posto della classifica dopo il capoluogo toscano (169).