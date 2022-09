Multe per semaforo rosso/ Come contestare l’infrazione: è possibile ma…

Nelle multe per il semaforo rosso, il conducente deve dimostrare l’anomalia dell’orario. La cassazione che contiene l’ordinanza numero 19675 del 17 giugno scorso ha stabilito che, è valida la multa al passaggio col semaforo rosso anche se l’orario dei due fotogrammi che documentano l’infrazione non coincidono perfettamente. Quindi questa coincidenza non basta a testimoniare il malfunzionamento dell’apparecchio.

Nei prossimi paragrafi, andremo a vedere che secondo la legge, in realtà un modo per contestare la multa per l’infrazione commessa esiste.

Multa per semaforo rosso: come contestare l’infrazione

Secondo quanto dice la Cassazione, che riceve la multa ha i diritto di contestare dimostrando che:

L’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di funzionamento o di istallazione previsti nel decreto di omologazione;

E come eventuali mancanze possano aver inciso sull’eventuale accertamento dell’infrazione commessa.

La Cassazione stessa, ha escluso che che la sentenza 113/2015 della corte costituzionale, ha stabilito che tutti gli apparecchi utilizzati per accertare gli eccessi di velocità , vengano sottoposti a una taratura e revisione periodica. Inoltre ha anche stabilito che venga applicato un photored che è un sistema collegato all’impianto semaforico che, dal momento di accensione della luce rossa del semaforo e per tutta la sua durata, rilevi il superamento della linea d’arresto da parte del veicolo, fotografandone la targa nel momento stesso in cui commette l’infrazione e si allontana dall’intersezione.

Sempre secondo la Cassazione, nel caso di passaggio col semaforo rosso, non si effettuano rilevazioni ma si attesta l’effettivo passaggio col semaforo rosso.

Nel verbale per tale infrazione devono essere riportati:

Tutti i dati identificativi dell’apparecchio;

I riferimenti alla sua omologazione;

Le modalità di operatività.

Sarà dovere di chi intende opporsi alla sanzione, contestare eventuali malfunzionamenti che eventualmente renderebbero nullo l’accertamento.

La Corte, fa una precisazione, può essere motivo di annullamento della sanzione, la mancata presenza di due fotogrammi o l’eventuale filmato che documenta l’infrazione.

