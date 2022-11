Multe stradali/ Aumenti dal 2023: ecco quanto ci costeranno

Le multe stradali sono o meglio dire saranno, in aumento. il 2023 potrebbe aprirsi con una incidenza maggiore sull’importo da pagare per chi infrangerà il codice della strada. Una decisione che non si prendeva da molto tempo, dunque una vera e propria stangata per gli italiani.

Il carovita non era sufficiente a demoralizzare gli animi delle famiglie italiane. In aggiunta quindi, è arrivata la notizia che le sanzioni per chi infrange il codice della strada saranno in aumento. La causa dell’aumento sarebbe associabile all’indice FOI (prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai).

Multe stradali: di quanto aumenta l’incidenza?

Dai dati ISTAT le multe stradali avranno una maggiorazione del 14,9%, numeri che prima d’ora non si erano mai visti, ad eccezione del +17,5% verificatosi nel mese di gennaio del 1997. C’è da dire però, che a quell’epoca il calcolo venne rivisto su base quadriennale e non biennale.

Se dessimo un’occhiata al passato, il trend era addirittura decrescente. Ad esempio, in data 31 dicembre 2020 il documento del decreto ministeriale registrava una riduzione dello 0,2%. Oggigiorno, tutto è in aumento, dall’inflazione alle stelle al carovita globale.

L’incremento per le multe stradali del +14,9% è un dato stimato ad ottobre, ma per attendere l’ufficialità sarà indispensabile attendere il risultato derivante dal computo tra l’oscillazione del mese di novembre del 2020 e la stessa dello stesso mese ma del 2022.

L’ufficialità potremo leggerla sul calendario dell’ISTAT che verrà pubblicato il prossimo 16 dicembre (quindi di quest’anno, 2022). Vediamo nei dettagli in cosa consisterebbe l’aumento delle multe stradali:

Da 42€ a 48€ per il divieto di sosta; Da 83€ a 95€ per le cinture di sicurezza; Da 165€ a 190€ per parcheggiare nei posti dedicati agli invalidi oppure per l’uso dello smartphone alla guida; Da 167€ a 192€ se si passa con il rosso; Da 173€ a 199€ se si circola senza revisione; Da 545€ a 624€ per guida in stato di ebbrezza; Da 845€ a 971€ se si va più di 60 km di velocità rispetto a quanto previsto; Da 866€ a 995€ se si guida senza assicurazione; Da 5.100€ a 5.860€ se si è sprovvisti di patente alla guida, oppure se il documento non è valido per il mezzo che si sta guidando.mult

