Multe superbonus 110/ Pochi giorni per regolarizzarsi: cosa presentare

Tra le multe del superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate di recente ha fatto sapere un nuovo rischio per chi non farà sapere se optare per cessione del credito o sconto in fattura. Per chi non sapesse la differenza, qui abbiamo chiarito entrambe le soluzioni.

Mancano pochi giorni prima che superata tale data (che sveleremo a breve), molti contribuenti potrebbero rischiare una sanzione per non aver specificato la tipologia d’esenzione di cui voler usufruire. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Cerchiamo di capirne di più.

Multe superbonus 110%: cosa regolarizzare entro il 31 marzo

Sono diverse le multe per il superbonus 110, per coloro che non si regolarizzano. Entro il 31 marzo 2023, coloro che hanno usufruito dell’agevolazione per migliorare l’efficienza energetica delle unità immobiliari, dovranno far sapere se vorranno la cessione del credito oppure lo sconto in fattura.

Per chi non dovesse riuscire entro quella data, la sanzione ammonta a 250 euro. In alternativa alla multa, è possibile usufruire della detrazione nei redditi fiscali, ma pur sempre pagando questa “penale” per la mancata regolarizzazione nei tempi previsti.

Si aggiunge – per chi ha scelto l’opzione con cessione del credito – un problema non indifferente, ovvero la validazione previo contratto firmato tra le parti (fornitore e cliente). Per ovviare a questo problema, la Commissione Finanze della Camera e il ministero dell’Economia, sta valutando l’ipotesi di far valere l’opzione della cessione, anche senza un contratto.

La data ultima per esporre la domanda, in via ufficiale è il 30 novembre prossimo (2023). Ma per chi vorrà prolungare la scadenza, potrà farlo entro questa data e dopo il 31 marzo dello stesso anno, ma pagando – come anticipato – una sanzione di 250€.

Chiarito il tema delle multe per il superbonus 110, l’altro argomento riguarda la conversione dei crediti bloccati, la cui data è fissata al 17 aprile, giorno in cui probabilmente la legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.











