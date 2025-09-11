Comunicata l'acquisizione di Multiversity di Law Camp, la Scuola Notarile Viggiani: un'eccellenza che si unisce ad un'altra eccellenza

Multiversity ha comunicato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Law Camp, che a sua volta possiede la Scuola Notarile Viggiani. Si tratta di quella che viene considerata all’unanimità come la prima scuola per coloro che vogliono diventare dei notai. Di fatto, chi intende fare quello “da grande”, si iscrive appunto alla Law Camp.

Non lo diciamo ovviamente noi ma lo dicono i numeri, che testimoniano l’eccellenza di questo istituto scolastico, a cominciare dal dire che il 64% di coloro che nel 2024 sono diventati notai in Italia, hanno studiato presso la Law Camp. Quindi solo un misero 36% ha scelto altri percorsi di studi, un dato impressionante perchè parliamo di tutti i notai diventati tali l’anno scorso. Se questi numeri vi sembrano nulla, vi basti pensare che su tutti i notai che ci sono in Italia, quindi l’intera categoria, ben 1.000 si sono formati alla Law Camp negli ultimi 15 anni, dal 2020 in avanti, di conseguenza si tratta di un dato pari ad un quinto dei notai presenti sul nostro territorio, uno su 5, impressionante.

La scuola notarile vanta inoltre ben 1.500 studenti che ogni anno vengono formati per poter partecipare ai concorsi di magistratura, senza dimenticarsi il percorso di studio destinato a chi voglia diventare un avvocato nella vita. Insomma, parliamo dell’eccellenza dell’eccellenza, e da poco tempo a questa parte la quota di maggioranza di questo istituto di educazione alla legge, così possiamo chiamare Law Camp, è di proprietà di Multiversity.

MULTIVERSITY ACQUISICE LAW CAMP: DUE REALTA’ DI ECCELLENZA CHE SI FONDONO

A fare la forza di Law Camp è il metodo didattico di primaria grandezza, grazie ad una serie di insegnanti che sono tutti “uomini della legge”, fra avvocati, magistrati e notai, che permettono di educare al meglio coloro che vogliono di fatto ripercorrere le loro carriere. Da segnalare che Multiversity ha comunicato che il fondatore di Law Camp resterà comunque nell’azienda con un ruolo di primaria rilevanza, fra ad, insegnante, socio e direttore scientifico, rappresentando quindi una continuità con il precedente percorso di studi.

Grazie a questa operazione, “il camp della legge” sarà ora ulteriormente arricchito ed integrato con gli altri corsi di laurea e post laurea sempre della stessa materia, di modo da dare vita ad una formazione per gli studenti ancora più specialistica e di qualità. Ovviamente questa nuova operazione fa accrescere ulteriormente la qualità dell’offerta di Multiversity, con una perfetta fusione fra l’eccellenza didattica di Law Camp e la tecnologia e le competenze accademiche dello stesso gruppo.