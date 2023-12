Multiversity/ Il Gruppo entra nel capitale di Materias per rafforzare la ricerca e l’innovazione

Multiversity, il primo Gruppo in Italia nel settore dell’Education con le Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, acquisisce una quota di Materias – PMI innovativa attiva nell’identificazione e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia generate prevalentemente dal settore accademico nel campo dei materiali avanzati – tramite un aumento di capitale e con il contestuale ingresso di Multiversity nel Cda della società.

Questa collaborazione consentirà alle Università digitali di Multiversity di valorizzare le attività di ricerca rinforzando il technology transfer di conoscenze scientifiche, tecnologiche e culturali, attraverso interazioni dirette con la società civile e il mondo imprenditoriale.

Luigi Nicolais, Presidente e co-fondatore di Materias, ex Ministro per le Riforme e l’Innovazione della PA e Presidente CNR, afferma: “Si prospettano importanti sinergie tra la ricerca già in corso presso gli Atenei del Gruppo Multiversity e Materias. L’ingresso di Multiversity è motivo di grande soddisfazione e apporterà un contributo significativo all’avanzamento di progetti e all’innovazione digitale”.

Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity, commenta: “Con la partecipazione nel capitale di Materias intendiamo ulteriormente accelerare sugli obiettivi di Terza Missione che sono al centro della nostra mission istituzionale, valorizzando la ricerca scientifica, contribuendo a colmare il gap tra scienza pura e scienza applicata e favorendo l’interscambio tra il nostro corpo accademico e il tessuto produttivo nazionale. Puntiamo a promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l’ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica”.

