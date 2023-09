Multiversity/ Luciano Violante è il nuovo Presidente, insediato un nuovo Advisory Board

Multiversity, il più grande Gruppo in Italia nel settore dell’Education, rende noto che l’Assemblea dei soci, riunitasi oggi, ha designato Luciano Violante ̶ professore di diritto e procedura penale, ex magistrato, Presidente della Camera nella XIII legislatura, Presidente della commissione parlamentare antimafia nella XI legislatura ̶ nuovo Presidente del Gruppo.

Il CdA ha inoltre nominato l’Advisory Board, composto da: Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Pierluigi Ciocca, Economista, Accademico dei Lincei, Marta Dassù, ex viceministro degli Affari Esteri, membro Comitato Esecutivo Aspen Institute, direttrice di Aspenia, componente del Comitato Scientifico Luiss, Gianni De Gennaro, Presidente Centro Studi Americani, Luciano Floridi, Founding Director del Center for Digital Ethics l’Università di Yale, Lucia Lucchini, esperta in protezione dati ed etica del digitale – Londra, Monica Maggioni, giornalista, responsabile Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa in Rai, ex direttore TG1 Rai, Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato, Corrado Petrocelli, Magnifico Rettore Università di San Marino, Giovanni Salvi, già Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Stefano Scarpetta, Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE (Parigi), Ersilia Vaudo, Astrofisica, Esa (Parigi).

La stessa riunione odierna ha confermato Fabio Vaccarono quale Amministratore delegato di Multiversity e Presidente e Amministratore delegato degli Atenei Digitali e delle società controllate del Gruppo.

“Assumo con orgoglio la presidenza del Gruppo Multiversity”, ha commentato il neoeletto Presidente Luciano Violante. “La rivoluzione digitale ha mutato profondamente il mondo dell’istruzione, portando modalità di apprendimento nuove e più flessibili. Sono convinto che in una società in continua trasformazione come quella odierna, se vogliamo costruire un sistema educativo inclusivo e una maggiore coesione sociale, è fondamentale coniugare le giuste esigenze di formazione con le nuove tecnologie digitali e i relativi modelli di insegnamento. Un Advisory Board come quello nominato oggi, che raccoglie alcune delle voci più autorevoli del Paese, può dare ulteriore qualità e impulso alla formazione dei nostri studenti, un vero e proprio asset indispensabile allo sviluppo di una società equa e al passo con i tempi”.

“La costituzione di un Advisory Board di caratura internazionale e la nomina di Luciano Violante si collocano nel più ampio percorso di rafforzamento nella ricerca e nell’innovazione intrapreso da Multiversity per gli Atenei del Gruppo”, ha dichiarato Andrea Ferrante, Partner del fondo CVC. “Siamo certi che da uomo di grande spessore intellettuale e senso di responsabilità istituzionale, Violante potrà dare un contributo importante alla spinta qualitativa e innovativa che vogliamo caratterizzi sempre di più i nostri Atenei e, nel complesso, i nuovi modelli formativi del mondo accademico italiano, che sconta ritardi drammatici rispetto al resto d’Europa a causa dei troppi divari nell’accesso all’istruzione”.

