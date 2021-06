Muore per malore durante gara in memoria del fratello/ Giuseppe Perrino aveva 29 anni

Tragedia a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove un giovane calciatore di 29 anni, Giuseppe Perrino, cresciuto nelle Giovanili del Parma, è venuto tragicamente a mancare durante una partita di calcetto organizzata per onorare la memoria del fratello del ragazzo, Rocco, morto tre anni fa all’età di 24 anni durante un allenamento in bicicletta. Stando a quanto riportano le testate giornalistiche locali, il giocatore si sarebbe inizialmente fermato dopo essersi accorto del malore che lo stava cogliendo, per poi svenire e perdere i sensi.

I suoi amici e compagni di squadra hanno prontamente provveduto a soccorrerlo e a chiamare i sanitari del 118, che sono giunti pochi istanti più tardi sul posto, quando per lo sfortunato protagonista di questa vicenda, purtroppo, non c’era già più niente da fare. I carabinieri sono poi giunti sul luogo del dramma, il centro sportivo “Football Cangianiello”, in via Alessandro Manzoni, e la salma è stata sequestrata e trasferita presso l’obitorio di Castellammare di Stabia, affinché venga sottoposta all’autopsia, così come ordinato dall’autorità giudiziaria.

GIUSEPPE PERRINO MORTO PER MALORE: NE AVEVA GIÀ AVUTO UNO NEL 2019

Giuseppe Perrino è morto dunque in seguito a un malore accusato mentre era in corso una partita dedicata al fratello scomparso e il sito Internapoli.it ricorda che il 29enne era già stato male in campo nel 2019, pubblicando il comunicato diramato quel giorno dalla sua società: “Le condizioni del giocatore Perrino sono in netto miglioramento. Dopo il malore al decimo minuto di gioco e grazie al tempestivo intervento dei compagni e del 118, e dopo essere trasportato al Moscati di Avellino per accertamenti del caso, è stato dimesso nella tarda serata di ieri. Si ringrazia il 118 di Pratola Serra e quanti hanno avuto a cuore le condizioni del calciatore con i loro attestati di stima”. Nel corso della sua carriera, Perrino aveva indossato la divisa dell’Ebolitana in Lega Pro e della Nazionale Under 21 di Lega Pro in diverse occasioni, compreso il torneo di Dubai del 2011. Poi ha sempre militato in squadre iscritte nella fascia compresa tra terza divisione e serie D, con particolare riferimento a Sapri, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra.

