Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca, film su Rete 4 con Wesley Snipes

Sabato 1 marzo 2025, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:40, verrà trasmesso il film Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca. Si tratta di un action thriller del 1997, distribuito da Warner Bros e prodotto da A. Kopelson e A. Milchan. La regia è affidata a Dwight H. Little, noto per aver diretto pellicole come Aria di primavera, Tekken e Anaconda: Alla ricerca dell’orchidea maledetta. Ha anche lavorato a diverse serie televisive, tra cui le più recenti Matador, Nikita e Scorpion.

Il protagonista di Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca è Wesley Snipes, che ha sempre avuto chiari obiettivi di carriera, iniziando con piccoli ruoli teatrali e debuttando sul grande schermo nel 1986 con Wildcats. L’anno successivo appare nel video di Bad di Michael Jackson. Dopo aver interpretato ruoli da duro e sportivo, la sua carriera decolla, ma la vita privata subisce un colpo quando viene incarcerato per tre anni per evasione fiscale.

Tra i suoi film più recenti ci sono Il principe cerca figlio e Cut Throat City. Nel 1997, riceve il Premio Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia per Complice la notte. Il cast di Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca include anche Alan Alda, Dennis Miller, Diane Lane e Ronny Cox.

La trama del film Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca: chi ha ucciso la stagista?

In Murder at 1600: Delitto alla Casa Bianca si verifica un evento inaspettato: Carla Town, una giovane dipendente, viene trovata morta proprio nella residenza presidenziale. L’incarico di scoprire l’assassino viene assegnato a Washington Regis, un detective della omicidi. Durante le indagini, Regis scopre che i servizi segreti hanno occultato alcune prove.

Dopo questa rivelazione, decide di chiedere aiuto a Nina Chance, un’agente dei servizi segreti, che lo affianca nella ricerca della verità. Il primo sospettato è Neil, il figlio del presidente, poiché ha avuto una relazione con Carla prima della sua morte. Mentre le indagini continuano, il presidente è impegnato in incontri con i vertici militari riguardo a 23 soldati americani catturati dalla Corea del Nord.

Regis si reca a casa di Spikings, il principale agente dei servizi segreti, e in possesso delle prove relative all’omicidio della giovane. Tuttavia, la casa di Spikings viene attaccata e l’uomo perde la vita. Grazie all’intervento di Chance, Regis riesce a fuggire portando con sé il nastro delle prove. Nel frattempo, il Presidente è costretto ad annunciare le sue dimissioni, poiché un consigliere della Casa Bianca ha in mano delle prove false che incriminano il figlio per l’omicidio di Carla.

Chance e Regis riescono a infiltrarsi nella Casa Bianca attraverso dei sotterranei e fermano il presidente dal dimettersi. Nel frattempo, Jordan, il sospettato, viene arrestato per omicidio. Durante il tentativo di fuga, spara all’agente Chance, ferendola, ma viene poi ucciso dai servizi segreti. Per placare la stampa, viene diffuso un comunicato che smentisce le dimissioni del presidente e afferma che Spikings non è stato ucciso in uno scontro a fuoco con Jordan e i servizi segreti.