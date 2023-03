Murgia asfalta Antonella: “Fortunata che non è entrato il tuo ex al GF!”/ “Vuoi lo spuzzino per le lacrime?”

Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, arriva il confronto in studio al GF Vip

Confronto di fuoco in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. Alfonso Signorini chiama sia Antonella che Edoardo in studio affinché il confronto definitivo avvenga davanti a tutto lo studio. La Murgia arriva in studio molto agguerrita, tirando in ballo contro Antonella anche il suo ex Gianluca Benincasa.

Edoardo Donnamaria: "Antonella? Fuori me la vado a prendere"/ Lei: "Se mi trova..."

“Non voglio scendere al tuo livello, perché ho sentito tue parole brutte, commenti sul mio fisico, che facevo gli sguardi ‘da porca’… – esordisce la Murgia contro la Fiordelisi – Adesso puoi cavalcare questa cosa, ne abbiamo le scatole piene, quindi ad una certa anche basta!” Così tuona: “Tu hai avuto solo una piccola fortuna: che non è venuto dentro Gianluca, il tuo ex! Hai portato lo spruzzino per le lacrime? Perché se vuoi te lo possono dare.”

Edoardo Donnamaria: "Non c'ho mai provato con Nicole Murgia"/ "Antonella mi provoca"

Nicole Murgia cita l’ex di Antonella Fiordelisi in diretta: la sua reazione

Antonella Fiordelisi storce il naso quando sente nominare il suo ex ma cambia argomento, non chiedendone spiegazioni. Non dà anzi particolare adito alle parole della Murgia, concentrandosi invece su Edoardo. A lui dice di non fidarsi dopo l’accaduto, ma il pubblico in studio è tutto dalla parte di Donnamaria, e fischia quando una fan della coppia augura loro di tornare insieme perché “sono l’amore vero”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria gela Antonella: "Non mi ama"/ "Non dice la verità ma ciò che funziona al GF Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA