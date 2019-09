Muriel Bassi attacca Giulia De Lellis/ “Non sta bene, Andrea Damante è un signore”

Giulia De Lellis e il suo libro “Le corna stanno bene su tutto” sono al centro del gossip. L’influencer sta facendo molto discutere e, da più parti, sono tantissimi i complimenti che sta ricevendo, soprattutto da ragazze che la ringraziano per aver trovato il coraggio di raccontare una storia che riguarda tutte. Chi, però, non la pensa esattamente così è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Muriel Bassi che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram si è scagliata contro la scelta della De Lellis di mettere in pazza i dettagli della fine della sua storia d’amore. L’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta comincia la sua invettiva contro la De Lellis attaccando prima di tutto le persone che stanno acquistando il libro: “l’80% della gente inserita nella società, probabilmente, nella sua vita, non ha mai letto il primo canto della Divina Commedia, ma adesso è a far la fila regalando soldi ad una persona che ha scritto che poi scritto tra virgolette calcolando il suo livello di italiano e di cultura generale un libro dai contenuti pari a zero e che quindi ha strumentalizzato una relazione ed un conseguente tradimento per business”, spiega la Bassi.

MURIEL BASSI CONTRO GIULIA DE LELLIS: “ANDREA DAMANTE E’ UN SIGNORE”

L’attacco di Muriel Bassi contro Giulia De Lellis non finisce qui. “Non è una scrittrice e non è nemmeno una maestra di vita. Una persona che quando scopre le corna distrugge metà degli averi della persona che l’ha cornificata non è una persona che sta bene, a maggior ragione se lo va a dire in tv e se lo va a scrivere su delle pagine che leggeranno tutte” – aggiunge ancora Muriel che poi si schiera dalla parte di Andrea Damante – “io mi chiedo come quel povero cristiano non si sia ribellato. E’ un signore e se ne sta zitto. Le corna sono sbagliate, ma sono dell’idea che un tradimento dipende da entrambe le persone all’interno della coppia“. Uno sfogo che ha in breve tempo fatto il giro del web e scatenato la rabbia dei fans di Giulia De Lellis che si sono scagliati contro Muriel Bassi: “rosicona, ti piacerebbe essere al suo posto”, “Per avere due follower in più devono parlare di Giulia DeLellis altrimenti non li ca*a nessuno”, “Questo è quando non ti ca*a più nessuno e vuoi resuscitare … patetica”, scrivono. Cliccate qui per ascoltare tutto.



