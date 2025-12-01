Mursit, chi è il fratello di Omer Elomari al Grande Fratello: "Pronto a proteggerti" L'orrore della guerra

Mursit, chi è il fratello di Omer Elomari: “Sono pronto a proteggerti le spalle”

Puntata ricca di emozioni al Grande Fratello anche per Omer Elomari che ha ricevuto la toccante sorpresa del fratello Mursit. I due hanno vissuto gli anni terribili della guerra in Siria e durante la settimana Omer ha raccontato un particolare aneddoto sull’inizio della guerra

Domenico D'Alterio choc al GF: "Io e Benedetta insieme? Mai dire mai"/ Plevani: "Attrazione forte tra voi"

“Quando è iniziata sono stati 40 giorni di inferno e io mi sentivo responsabile per le mie sorelle…Cercavamo cibo e non lo trovavo…Quando parli di una cosa del genere nessuno può capirlo se non li vive.” ha raccontato il gieffino. Mursit è il fratello di Omer Elomari al Grande Fratello. La famiglia Elomari è composta da un padre di 60 anni che vive e lavora in Germania da tanti anni, da tre sorelle piccole da Omer e dal fratello Mursit. E quest’ultimo è entrato in Casa per fare una sorpresa ad Omer.



GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 1° DICEMBRE 2025/ Diretta, eliminato e finalista: Valentina chiude con Domenico

Omer Elomari e la sorpresa del fratello Mursit: “Sto studiando l’italiano”

Il fratello di Omer Elomari, Mursit prima è stata mostrata una clip in cui Morced ha ammesso: “Fratello mio ci manchi moltissimo e siamo tutti molto orgogliosi di te, vai avanti con la forza che ti contraddistingue. La vita non è stata gentile con noi ma insieme abbiamo sempre alzato la tesa e tutto questo ci ha reso più forti. 14 anni fa ti ho coperto le spalle sul ring e sarai pronto a farlo ancora se serve, sempre. Sii forte, siamo fieri di te!” E subito dopo i due si sono sciolti in un abbraccio. “Sto studiando l’italiano” ha ammesso il giovane prima di scoppiare in lacrime. Subito dopo tra le lacrime ha ammesso che anche i genitori sono fieri di lui.