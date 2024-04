Muru Baby, “ristorante stellato” per i neonati/ L’idea dello chef Alen: “I bimbi sono i clienti principali”

Si chiama Muru Baby e di fatto rappresenta il primo ristorante stellato pensato per i neonati e i più piccoli. Un locale curioso portato alla nostra attenzione da parte del portale Gambero Rosso e che ne racconta i dettagli e i segreti. Ideatore del progetto, che per certi versi potrebbe sembrare quasi bizzarro, è lo chef finlandese Henri Alen, a capo di un’azienda che produce alimenti per l’infanzia.

Per promuovere questi ultimi Alen ha deciso di creare un temporary restaurant, “il primo al mondo di alta cucina appositamente concepito per un pubblico particolare: gli appena svezzati”, precisa Gambero Rosso. I bambini non sono sempre i benvenuti nei locali stellati e lussuosi invece da Muru Baby Restaurant sono i veri protagonisti, rompendo quindi le convenzioni della ristorazione tradizionale sia per il target quanto per l’esperienza.

MURU BABY, RISTORANTE STELLATO PER I NEONATI: COME E’ ORGANIZZATO

Appena varcate le soglie del temporary restaurant, i più piccoli sono oggetto delle migliori attenzioni da parte di camerieri e chef, cosa che solitamente è riservata agli adulti. Il tutto, poi, è pensato appositamente per i piccoli clienti: dal tipo di arredo, passando per la musica, quindi il guardaroba (dove si parcheggiano i passeggini), ma anche la mise en place della tavola, il servizio: il tutto è a portata di bambino e per soddisfare le sue esigenze.

Obiettivo del Muru Baby, preparare delle ricette per i neonati con ingredienti che siano di prim’ordine e di assoluta qualità, tramite metodi di cottura adeguati. Ma cosa si mangia in questo ristorante stellato per i più piccoli? Ad esempio troviamo stufato di agnello alla greca con pasta e un po’ di menta, ma anche pollo brasato e patate dolci, mentre per dessert spazio alla panna cotta con purea di fragole, ma anche panna montata e pasta sfoglia croccante.

MURU BABY, RISTORANTE STELLATO PER I NEONATI: “DI SOLITO AI BIMBI…”

«Di solito, i bambini non hanno il diritto di stare in un ristorante raffinato» spiega Alén «Penso che sia divertente capovolgere la situazione: qui i bambini sono i nostri clienti principali, mentre i genitori sono gli accompagnatori». E i genitori che accompagnano i bimbi cosa mangiano? Mamma e papà passano in secondo piano, visto che per loro il menù consiste in un panino al prosciutto e del caffè, di conseguenza è meglio recarsi nel locale “già mangiati”.

I prodotti offerti al Muru baby sono tutti “senza latticini, senza additivi, senza zuccheri o sale aggiunti, e contengono solo zuccheri naturali”, precisa Gambero Rosso, «È estremamente importante sperimentare sapori, consistenze e colori gustosi e autentici fin dalla più tenera età», conclude lo chef, «per rendere il mangiare fuori casa un’esperienza positiva e di qualità, con un occhio alla salute». In totale ci sono 20 posti a sedere nel ristorante, che è aperto tre giorni a settimana e le prenotazioni sono andate sold out in appena 4 ore.

