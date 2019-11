Museo del Prado/ Video, 200 anni di bellezza e pazzia

Duecento anni di bellezza e cultura. Duecento anni del Museo del Prado di Madrid. Uno dei musei più ricchi del mondo, ricchi di cultura e bellezza, taglia il traguardo del bicentenario e sembra più fresco che mai. E nel duecentesimo anniversario Museo del Prado c’è anche molta Italia. Come in tutti i maggiori musei del mondo, anche al Museo del Prado infatti sono custodite molte opere di artisti italiani, ma perfino il video celebrativo che accompagnerà per tutto l’anno la manifestazione è ad opera di un giovane artista visuale italiano, Rino Stefano Tagliafierro. Ed è quasi “miracoloso” provare in poco più di quattro minuti l’esperienza di essere dentro a una storia viva, quella del Museo del Prado, quella di una storia emozionale raccontata nell’animazione di alcune delle maggiori opere d’arte custodite proprio nel Museo del Prado. Una storia di “Bellezza e Follia”, dal Ragazzo seduto di Manzano y Mejorada al Giardino delle delizie di Bosch, da Las meninas di Velazquez sino alle tre grazie di Rubens che all’improvviso si muovono, così come le armi de Il 3 maggio 1808, la fucilazione dipinta da Goya. Ne esce un racconto quasi struggente, in particolare da quest’ultimo, che fa rivivere tre secondi: l’uomo in camicia bianca scuote le braccia e chiede l’assoluzione; I soldati francesi alzano le pistole e mirano; Un altro patriota abbassa la testa per evitare di guardare. I tamburi risuonano. E poi la storia è già trasferita a El aquelarre o El gran cabrón, sempre di Francisco de Goya. Un lavoro moderno e certosino al tempo stesso grazie al quale Tagliafierro opera una vera e propria destrutturazione di alcune opere per compierne una sorta di “restauro” visuale, elemento per elemento, armonizzandolo nella narrazione. Così come il Museo del Prado costituisce una sorta di mosaico culturale vivo e che respira l’aria della modernità. E che oggi arriva a tagliare per la seconda volta il traguardo del centenario.

Museo del Prado, l’annunciazione del Beato Angelico

Nel percorso che oggi faremo tra le opere del Museo del Prado, parliamo di uno dei quadri più iconici del ‘400, cioè l’annunciazione del Beato Angelico. Questo è solo uno dei capolavori custoditi al Museo del Prado, probabilmente la terza di una serie di tre grandi tavole dell’Annunciazione dipinte dall’Angelico negli anni trenta del quindicesimo secolo (le altre due sono l’Annunciazione di Cortona e l’Annunciazione di San Giovanni Valdarno). L’opera, tripartita (il giardino, l’arcata dell’Angelo e l’arcata della Vergine) è a sua volta un racconto della storia dell’umanità e del suo rapporto con Dio, che si ricompone nel Cristo. La prospettiva, sottolineata dal raggio di luce dello Spirito Santo, conferisce la chiave di lettura del capolavoro del Beato Angelico del Museo del Prado. La prospettiva passa dal giardino, dalla doppia valenza simbolica e da cui sono cacciati Adamo ed Eva, al grembo di Maria che accetta la parola di Dio su di se, come simbolizzato dal libro aperto sulle sue ginocchia. Tutto in questo dipinto (le rose per la passione di Cristo, la palma del giardino, il giardino stesso a simboleggiare la verginità di Maria, i colori…) narra una fase della storia dentro a un contesto sempre più ampio e spiccatamente allegorico che è la l’ingresso di Dio nella storia dell’uomo per la sua salvezza. Entro il 1435, quando i lavori al convento dovevano essere conclusi, la pala dell’Annunciazione di Beato Angelico doveva essere terminata. Ceduta, entrò poi nelle collezioni reali della monarchia spagnola e da qui al Museo del Prado, dove la possiamo ammirare oggi.

Museo del Prado, il video “Belleza y locura” di Rino Stefano Tagliafierro





