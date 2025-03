MUSETTI DJOKOVIC RINVIATA A DOMANI? COSA SUCCEDE AL MIAMI OPEN 2025

Musetti Djokovic rinviata a domani? C’è questa possibilità al Miami Open 2025. Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, valido per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000, sarebbe in programma come terza partita sul campo centrale; prima di loro, Gael Monfils e Sebastian Korda hanno iniziato a giocare e poi ci sarebbe la nostra Jasmine Paolini, impegnata contro Magda Linette nei quarti di finale (le donne hanno iniziato con un giorno di anticipo il torneo). Ecco: il problema è che al Miami Open 2025 sta piovendo, dunque i match sono stati interrotti e non è dato sapere quando potranno ripartire, anche perché le procedure sono lunghe dovendo poi asciugare i vari campi.

C’è poi un ulteriore fattore da tenere in considerazione: nemmeno il campo centrale dell’Hard Rock Stadium, il complesso presso cui si gioca il Miami Open dal 2019, di conseguenza non si può procedere nemmeno qui. Questo rende complicato il regolare sviluppo della giornata: ricordiamo che questo martedì sono in programma tutti gli ottavi di finale maschili e due quarti femminili oltre ai tabelloni del doppio, dunque comunque tanti match. A questo punto però è lecito pensare che Musetti Djokovic possa essere rinviata a domani: si tratta di una corsa contro il tempo, possiamo dire così, anche tenendo conto del fuso orario con la Florida.

MUSETTI DJOKOVIC, COSA SUCCEDE IN CASO DI RINVIO

Musetti Djokovic potrebbe essere rinviata a domani: al Miami Open 2025 in questo momento manca poco alle ore 16:00, naturalmente c’è ancora parecchio tempo perché il match sia regolarmente disputato tra questi due giocatori anche perché tecnicamente siamo a buon punto. Gael Monfils e Sebastian Korda sono al terzo set: lo statunitense ha anche un break di vantaggio e conduce per 4-3 e servizio, dunque alla ripresa il match in questione potrebbe concludersi nel giro di poco tempo e poi toccherebbe a Jasmine Paolini. Tuttavia, cosa succederebbe in caso di rinvio? Il punto è che dopo gli ottavi di finale, il torneo maschile vivrebbe i primi due quarti. Sulla carta, sarebbero quelli della parte di tabellone in cui ci sono Musetti e Djokovic: abbiamo il rischio concreto che gli organizzatori piazzino due sfide nella stessa giornata.

Oppure no: sarebbe certamente più immediato far giocare tutti i quarti di finale giovedì recuperando gli ottavi domani, anche se questo volesse dire perdere il giorno di riposo che viene invece garantito a tutti i protagonisti di questo Masters 1000, come succede anche a Indian Wells. Situazione decisamente migliore, ma come detto va ancora capito se oggi al Miami Open 2025 riusciremo a vivere Musetti Djokovic: inizialmente per le ore e potuta fare, ora naturalmente si va verso la tarda serata se non addirittura la notte, e forse anche domani. Staremo a vedere..