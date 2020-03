Musica che unisce, Rai1/ Diretta e ospiti dello show con Vincenzo Mollica

Musica che unisce, Rai1: gli ospiti della serata contro il Coronavirus

Oggi, 31 marzo 2020, ci attende su Rai1 una serata molto speciale. “Musica che unisce” è lo show che va in onda a partire dalle 20.30, subito dopo il Tg1, senza interruzioni pubblicitarie, con la voce narrante di Vincenzo Mollica. Una serata dedicata alla musica ma soprattutto alla solidarietà, che servirà infatti a sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il coronavirus. Lo show, in simultanea su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, avrà molti ospiti musicali ma anche interventi, performance e appelli chiaramente da remoto e a titolo gratuito di tanti artisti del mondo dello spettacolo e del cinema. Tra questi troviamo Virginia Raffaele e Roberto Bolle ma anche Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti e Luca Zingaretti che ha preparato per i telespettatori un monologo.

Cantanti e cast dell’evento Musica che unisce: da Fedez a Calcutta

Particolarmente ricco è invece il cast musicale che prenderà parte “virtualmente” alla serata “Musica che unisce“. Tra questi troviamo Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo, Calcutta e i Måneskin. Ma ci sarà l’intervento anche di volti noti del mondo dello sport. Per citarne alcuni: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Pellegrini, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri. Ai momenti artistici e musicali si alterneranno spazi informativi. Nel corso della serata il Ministero della Salute interverrà con esperti del mondo scientifico per aggiornare il pubblico in merito alla situazione che sta vivendo l’Italia, e in generale il mondo, per colpa di questa pandemia.



