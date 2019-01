Ricky Martin, “Sono diventato papà di Lucia”/ Foto: la terza figlia del cantante è la prima con Jwan Yosef

Ricky Martin ha annunciato: “Sono diventato papà di Lucia“. La bimba è la terzogenita del cantante, ma la prima con il nuovo marito Jwan Yosef. La foto è stata pubblicata su Instagram e ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan del cantante, clicca qui per guardarla. Ricky Martin ha sottolineato: “Siamo emozionanti nell’annunciare che siamo diventati papà di una bimba bellissima, che abbiamo deciso di chiamare Lucia Martin-Yosef. Questo è stato senza dubbio un compleanno fantastico per me (Martin è nato il 24 dicembre ndr) e un Natale unico. Tanto i suoi fratelli quando io e Jwan siamo innamorati di questa bambina e non vediamo l’ora di poter iniziare il 2019 con i miglior regalo che potessimo ricevere, il regalo della vita“. Ricky Martin ha già due figli, i gemellini di dieci anni Matteo e Valentino che sta crescendo con il suo attuale compagno Jwan Yosef ma che ha avuto prima di incontrarlo.

Ricky Martin, “Sono diventato papà di Lucia”: le parole dello scorso gennaio

Ricky Martin ha annunciato di essere diventato papà della piccola Lucia insieme a Jwan Yosef. Il cantante aveva annunciato di volere altri figli già lo scorso gennaio, quando aveva spiegato: “Vorrei avere quattro altre coppie di gemelli. Vorrei una grande famiglia, ma c’è molto in ballo in questo momento tra un sacco di lavoro e il matrimonio da organizzare. Abbiamo molto da fare, ma prima stabiliremo delle priorità e poi saremo pronti ad avere altri figli“. Ricky e il pittore e artista siriano Yosef stanno crescendo insieme i due gemellini che il cantante aveva avuto dieci anni fa, Matteo e Valentino. Non molto tempo fa poi i due si sono sposati, rendendo dunque ufficiale il loro rapporto dopo un anno di fidanzamento. La coppia ha vissuto momenti splendidi insieme, condividendone alcuni sui social network con i propri follower. Al momento di Lucia si sono viste solo le manine e parte del volto.

