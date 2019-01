Ligabue, Luci d’America è il nuovo singolo/ In uscita oggi il brano estratto dal nuovo album

Il rocker di Correggio sta tornando. Tutti sono in attesa del seguito del suo Made in Italy, ma per poterlo ascoltare bisognerà attendere ancora qualche mese perché l’uscita è prevista per marzo. Nel frattempo, però, Ligabue è tornato con un nuovo singolo che anticipa quel lavoro che, a breve, verrà pubblicato. Si chiama Luci d’America il suo nuovo brano, una canzone perfetta da ascoltare disponibile su tutte le piattaforme musicali da oggi venerdì 11 gennaio. Una canzone da cantare durante un viaggio, in auto, insieme agli amici: “E serve pane e fortuna/ E serve vino e coraggio/ Soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio/ Le luci d’America/ Le stelle sull’Africa/ Si accende lo spettacolo/ Le luci che ti scappano dall’anima”.

IL TOUR IN ESTATE

L’album da cui è stratto Luci d’America sarà per Ligabue il dodicesimo e i fan sono in grande attesa per il nuovo lavoro che presto verrà pubblicato e a cui seguirà il tour negli stadi. Ligabue ha voluto creare un omaggio all’America, importante per il cantante perché fonte di grandi ispirazioni; lo stesso video del singolo, Luci d’America, è stato girato negli Stati Uniti, in California, e verrà diffuso a partire da lunedì 14 gennaio. Il rocker emiliano, quindi, sta tornando con un nuovo lavoro a distanza di tre anni da Made in Italy e cinque anni da Mondovisione, questa volta prodotto da Federico Nardelli (Zoo Aperto/ F&P Music Hub/ Warner Music). A seguire l’uscita del nuovo album verranno pubblicate tutte le date del nuovo tour che vedrà Ligabue infiammare gli stadi di tutta Italia probabilmente a partire da questa estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA