Ultimo: “Non sono mai sceso a compromessi”/ Verso Sanremo 2019: “Bisogna sognare in grande”

Vincitore della categoria Giovani nel 2018, Ultimo tornerà all’Ariston per Sanremo 2019 nella categoria Big e i bookmakers non hanno dubbi: “I tuoi particolari” è il brano favorito per la vittoria. Intervistato da Quotidiano.net, il giovane cantante ha spiegato: «Avevo due o tre brani forti, ma ho proposto I tuoi particolari senza star lì a pensare se era quello che poteva “funzionare” meglio al Festival: evidentemente è piaciuto». E dopo la kermesse canora lo attende un tour da sogno, con il concerto del 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma: «Ogni traguardo ne nasconde sempre un altro, ma bisogna sognare in grande per avere lo stimolo necessario a raggiungerlo. Esauriti gli impegni cercherò di riposarmi, di riflettere e di trovare qualcosa con cui prendermela».

ULTIMO: “NON SONO MAI SCESO A COMPROMESSI”

Il cantante ventiduenne ha poi parlato dell’album che uscirà in primavera, “Colpa delle favole”: «Il titolo è nato da un viaggio introspettivo e se la prende con quelle illusioni che, soprattutto nella vita privata, ti fanno sognare, sperare, e poi combattere con una realtà ben diversa. E’ il terzo album? Già, un modo per chiudere il cerchio aperto nel 2017 da Pianeti, basato totalmente sulla fantasia, proseguito poi con Peter Pan e ora con queste nuove canzoni che puntano il dito sulle illusioni, colpevoli di farti vivere un passo avanti rispetto alla realtà. Quando sei costretto a tornare indietro, infatti, è dura». Ultimo sarà il più giovane cantante italiano ad esibirsi in uno stadio: «Se corro il rischio di non avere più sogni? Il rischio c’è, ma io sono così di carattere. E poi tutti questi palasport esauriti non sono il frutto di un’esplosione dovuta a fattori terzi, ma semplicemente alla musica. La verità è che non sono mai sceso a compromessi: incido dischi e faccio concerti. Punto».

