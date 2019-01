Rihanna fa causa al padre Ronald/ Il nome del brand Fenty utilizzato senza autorizzazione: tutti i dettagli

Rihanna ha intentato una causa contro suo padre, Ronald Fenty, in una disputa sull’uso del nome Fenty da parte delle rispettive società. Ed infatti l’uomo, pare abbia violato il copyright del suo marchio, utilizzandolo per creare un’agenzia di talenti. La regina del pop ha riscosso un enorme successo negli ultimi anni con creazione del suo marchio, realizzando dai prodotti di bellezza alla lingerie, anche in collaborazione con altri importantissimi brand. Ronald Fenty ha anche usato il nome di famiglia per la creazione della sua compagnia Fenty Entertainment, che dalle sue parole è dedicata a “sviluppare programmi televisivi originali, film, concerti dal vivo e produzione discografica e nuovi talenti”. Rihanna quindi, ha citato in giudizio l’uso del nome, sostenendo che il padre avrebbe ingannato il pubblico e danneggiato il suo marchio. La causa afferma che la società del padre non è mai stato autorizzata a usare il suo nome, la proprietà intellettuale, ed anche i diritti di pubblicità.

Rihanna fa causa al padre Ronald

La denuncia di Rihanna nei confronti del padre, secondo ciò che riporta TMZ, avrebbe sollecitato più volte la cessazione dell’utilizzo del nome ma lui, avrebbe ignorato tutte le lettere partite dai suoi legali. Inoltre la cantante, avrebbe anche invitato il padre a smetterla di rappresentarla senza la sua autorizzazione. La causa sostiene inoltre che Fenty Entertainment avrebbe tentato di vendere un tour con protagonista Rihanna per la realizzazione di 15 date in Sud America, oltre a concerti a Los Angeles e Las Vegas (il tutto, senza il suo permesso). La cantante stanca che dei suoi ripetuti appelli inascoltati, è passata alle maniere forti e sta perfino determinando se chiedere o meno i danni. Nonostante Robert Fenty e sua madre Monica abbiano divorziato quando la popstar aveva 14 anni, lui è sempre rimasto vicino a sua figlia e ai suoi fratelli Rorrey e Rajad. I due infatti, sono stati fotografati insieme lo scorso novembre in occasione del 90esimo compleanno del nonno materno Lionel Braithwaite. Attualmente Ronald Fenty non ha commentato l’azione legale della figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA