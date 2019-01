BOHEMIAN RHAPSODY IN NAPOLETANO/ Video: la versione delle EbbaneSis è straordinaria

Geniali. Bravissime. Esplosive. Deliziose. In una parola: napoletane. Le EbbaneSis, che non sono due sorelle, sono altrettante cantanti napoletane che si divertono a rifare successi moderne in chiave napoletana, come avvenuto ora con Bohemian Rhapsody. Il che significa attingendo al patrimonio popolare della musica napoletana, quella che era una volta la canzone più bella d’Italia, non semplicemente rifacendolo in dialetto mantenendole uguali. Sentimentale, appassionata, capace di esprimere il cuore ferito e la sua nostalgia e melanconica, la canzone napoletana quella verace non ha paragoni.

IL SUCCESSO DI BOHEMIAN RHAPSODY

Approfittando del successo mega mondiale di Bohemian Rapsody, tornata di moda dopo il film dedicato alla storia dei Queen, con anche un pizzico di ironia, hanno riscritto straordinariamente quel pezzo facendo una romanza napoletana. Via gli eccessi, via il kitsch, via le frasi senza senso improvvisate da Freddie Mercury ed ecco invece una interpretazione piena di pathos dove, appunto a differenza del brano originale, che usava parole improvvisate senza significato, qui abbiamo una vera e propria storia. Altro che traduzione, come scrivono tutti, questa è creazione. Applauso a scena aperta a Viviana Cangiano e Serena Pisa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA