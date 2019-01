CHRIS BROWN ARRESTATO A PARIGI/ Rapper ex fidanzato di Rihanna accusato di stupro: violenza in hotel su 24enne

Arrestato il rapper Chris Brown a Parigi, dopo che nei confronti dell’ex fidanzato di Rihanna è stata formulata l’accusa di stupro ai danni di una 24enne. Già noto in passato per degli episodi di violenza, dato che aveva picchiato brutalmente proprio la ex compagna, che come cantante, Chris Brown si troverebbe in stato di fermo presso gli uffici della polizia del 1° arrondissement della capitale francese. Secondo le accuse di una 24enne, conosciuta dall’artista americano in una discoteca parigina, Chris Brown l’avrebbe violentata dopo averla portata nella sua suite dell’hotel extralusso “Mandarin Oriental” dove alloggiava. Il 29enne rapper originario della Virginia è stato portato in carcere insieme alla sua guardia del corpo e a un amico, probabili complici nella violenza sessuale, e secondo quanto si apprende sarebbe in stato di fermo temporaneo da lunedì 21 gennaio con la polizia francese che al momento non ha intenzione di rilasciarlo.

STUPRATA DA TRE PERSONE

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata quest’oggi dal quotidiano “Le Parisien”, Chris Brown aveva invitato alcune persone nella sua suite e in seguito si sarebbe appartato con la giovane in una camera per poi violentarla: allo stupro, come detto, avrebbero partecipato anche un amico e la guardia del corpo dell’artista anche se su questo punto si attendono conferme e il quotidiano si rifà a quelle che sarebbero state le dichiarazioni rilasciate dalla presunta vittima. Al momento non ci sono commenti ufficiali sull’accaduto da parte di nessuno dei protagonisti della vicenda ma si sa che la violenza si sarebbe consumata nella notte dello scorso 15 gennaio. Se confermato l’episodio getterebbe una luce oscura sul rapper statunitense che sembrava essersi lasciato alle spalle gli episodi di violenza nei confronti di Rihanna: nel 2009 Chris Brown era stato accusato di violenze domestiche verso la collega, allora sua compagna, e in seguito aveva ammesso la colpa venendo condannato ai lavori socialmente utili.

