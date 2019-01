Suore cantano i Queen: il ‘nuovo’ Sister Act/ Video, “We Will Rock You” fa ballare le religiose

La Queen-mania ormai sta conquistando tutto il mondo e qualunque ambiente. Il successo del film Bohemian Rapsodi è ormai incontenibile e così spuntano come funghi gli imitatori dei brani del gruppo di Freddie Mercury. Dopo le due bravissime ragazze napoletane che abbiamo già presentato, ecco adesso uno scatenato gruppo di suore che da giorni sta facendo impazzire i social network. E che poi si dimostrano le più irresistibili perché non hanno scelto la classica Bohemia Rapsodi, ma il rock’n’roll durissimo, vero inno da stadio usato da molti tifosi, We will rock you.

SUORE BALLANO I QUEEN: ECCO IL VIDEO

Il video è apparso all’improvviso, non si sa dove sia stato registrato, comunque in America, né chi sia il gruppo di religiose che dalle immagini si capisce si trovi a un cenone festivo, sedute a svariati tavoli apparecchiati. Dirette da una suora ballerina, si lanciano nel coro universalmente noto con tanto di battito di mani sui tavoli e di piedi per terra. Inutile dire che sono già state denominate le nuove sister act.





