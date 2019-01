BLACK THURSDAY/ Giovedì 31 gennaio a Saronno “Jazz from the 60s” con il trio Mariotti-Quatrana-Grossi

“Jazz from the 60s”: è il titolo del “Black Thursday” in calendario giovedì 31 gennaio a Saronno (ore 21 all’auditorium dell’associazione culturale, in via Padre Reina 14-16). Ospite della serata – la quinta del ciclo “Le stanze del jazz” sarà un trio composto da Mario Mariotti (tromba), Simone Quatrana (pianoforte) e Andrea Grossi (contrabbasso). Il programma – che sarà presentato da Claudio Burroni – è incentrato sul repertorio afro-americano degli anni 60.

