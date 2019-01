CHE CAZZO RIDI/ Video, Fedez pubblica il nuovo singolo Feat. Tedua e Trippie Redd: “E’ una mina incredibile!”

Mettendo da parte il gossip, da oggi venerdì 4 gennaio 2019 è disponibile in digitale l’inedito di Fedez “Che Cazzo ridi” feat. Tedua & Trippie Redd. Il secondo brano estratto da “Paranoia Airlines”, album in uscita il 25 gennaio, vede oltre che una collaborazione, anche il campionamento di “Adam’s Song” dei Blink 182 di cui Federico è da sempre grande estimatore. Parlando con i fan, Fedez ha commentato: “Fidatevi che il pezzo è una mina incredibile! Sono troppo felice di aver fatto dopo tanto (troppo forse) tempo un disco come piace a me, senza troppi pensieri su come potrebbe andare. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare e sono sicuro che vi sorprenderà…”. Il rapper per il suo nuovo pezzo, ha usato una melodia malinconica e buia, lo spazio ideale per raccontare un lato di sé più intimo e privato attraverso l’esposizione di un mondo disincantato e realista che ha imparato a riconoscere anche dopo il successo. Il secondo inedito del nuovo album di Fedez è stato sbloccato dai fan che, proprio per questo ne hanno anche determinato la data di pubblicazione. Naturalmente il pezzo, si trova già al primo posto della classifica di iTunes seguito, guarda caso, da J-Ax che ha fatto il featuring al nuovo singolo di Ermal Meta dal titolo “Un’altra volta da rischiare”. “Paranoia Airlines”, uscirà venerdì 25 gennaio ed è stato anticipato dal singolo “Prima di ogni cosa”, certificato disco d’oro, che conta più di 13 milioni di stream su Spotify e 25 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il marito di Chiara Ferragni ha anche annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà cantare nelle principali città italiane a partire da marzo del 2019. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LUNA DI MIELE E MUSICA

Luna di miele da sogno tra tuffi in mare e bagno nella vasca per Fedez e Chiara Ferragni che proprio dal loro posto da sogno hanno lanciato in queste ore, sui social, il nuovo singolo Che cazzo ridi. Il rapper è pronto a spiccare nuovamente il volo e scalare le classifiche italiane e per farlo ha una promoter d’eccezione ovvero la moglie e influencer che continua a mandare in onda alcuni video del suo buongiorno e della location che la ospita con in sottofondo il nuovo singolo del marito. “Niente cambierà, Che cazzo ridi? è tutto fumo e pubblicità è tutto fumo e pubblicità” questa è una delle frasi che più si ripetono dentro la canzone che sembra proprio un inno al mondo in cui viviamo e che, soprattutto, si basa sull’apparenza, quasi come in risposta alle accuse che proprio a loro due vengono rivolte ogni giorno, o quasi.

IL LANCIO DEL NUOVO SINGOLO E I DETTAGLI

Il singolo di Fedez è stato pubblicato quest’oggi, 4 gennaio, in tutte le piattaforme streaming come Spotify e Apple Music anche se nei giorni scorsi è stata lanciata una massiccia campagna di pre-order. Il secondo singolo di Paranoia Airlines anticipa l’uscita del nuovo disco “solista” di Fedez previsto per il prossimo 25 gennaio. Anche in questo caso il rapper non sarà solo visto che alla realizzazione del brano hanno preso parte Tedua e Trippie Redd. Come ha spiegato lo stesso Fedez su Instagram, il brano include anche un campione del brano dei Blink-182 “Adam’s Song”. Sui social ha poi condiviso un video che lo mostra alle prese con “un ingranaggio” proprio insieme a Trippie Redd, vedremo presto anche il video del nuovo singolo? Clicca qui per vedere questa piccola chicca nell’attesa del grande lancio.



