DAVID BOWIE, GLI ANNIVERSARI DEL ‘DUCA BIANCO’/ Documentari in tv: in un’app musica e vita

Ampia la programmazione della Rai dedicata al terzo anniversario della morte di David Bowie, avvenuta il 10 gennaio 2016. Oggi poi lo scomparso cantante inglese celebra anche il suo compleanno, era nato l’8 gennaio 1947. Per l’occasione su Rai Cultura stasera alle ore 23 e 20 andrà in onda il documentario “Beside Bowie: The Mick Ronson Story”, dedicato alla vita del suo chitarrista storico che lo accompagnò nel momento più incandescente della sua carriera, suonando negli Spiders from Mars fino all’album Alladine Sane. Il 10 gennaio invece andrà in onda il documentario dedicato al periodo di collaborazione artistica tra Bowie, Iggy Pop e Lou Reed, “The Sacred Triangle”.

LA MOSTRA VIRTUALE

E’ poi stata resa disponibile una app che permette di riscoprire la vita e la musica dell’artista in cui la voce narrante è dell’attore Gary Oldman, amico personale di Bowie. Con questa app si potrà rivedere la mostra fotografica portata in giro per il mondo per ben cinque anni, dal 2013 al 2018, in dimensione aumentata esplorando così i costumi di scena dell’artista, video, testi scritti a mano e dipinti. Gli oggetti si potranno esaminare a 360 gradi e saranno disponibili da ascoltare le sue canzoni. L’applicazione è stata sviluppata da planeta, società di New York, in collaborazione con il David Bowie archive e Sony Music Entertainment.

