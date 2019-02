Striscia la notizia vs Achille Lauro/ Video, insulta e picchia spettatori ai concerti

Chi è davvero Achille Lauro? Un’idea ce l’eravamo fatta solo vedendolo esibirsi a Sanremo, con quel look da finto boss di una gang della malavita americana e quella canzoncina dove in sostanza si augurava una “vita spericolata” alla Vasco Rossi. Poi abbiamo letto una sua intervista in cui, molto umilmente, diceva che “l’Italia non è ancora pronta per uno come lui”. Adesso abbiamo visto dei video di Striscia la notizia alquanto allucinanti, girati durante suoi concerti di qualche anno fa in cui lo si vede dare dei calci ai ragazzi del pubblico, un pugno a un altro spettatore quindi gli insulti.

ACHILLE LAURO, LA POLEMICA SU ROLLS ROYCE

Achille Lauro si intravede urlare “Zitto, a cuccia, mangia da una ciotola”, “Ragazzino di m***a”, “Ti ammazzo”. Ci si domanda come mai gli spettatori non siano saliti sul palco a riempirlo di botte. Forse fa parte della logica degli amanti del rap, farsi insultare e prendere a calci. Ricordiamo, per finire, che a Sanremo in una intervista aveva detto che vuole essere un esempio per i ragazzi, mentre la polemica per il titolo della sua canzone che oltre a essere la nota vettura, è anche un tipo di droga, non si placa.

