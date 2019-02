Mahmood “non sono islamico né gay”/ Dopo Sanremo: “specificare è fare distinzione”

La frase in egiziano che ha fatto tanto scandalo nella canzone di Mahmood vincitrice di Sanremo sono le tenere parole che il padre gli diceva, figlio mio amore vieni qua. Nessun proclama dell’Isis in una canzone che anzi attacca le ipocrisie di tanti islamici che “bevono champagne durante il ramadan”. D’altro canto Mahmoud è nato a Milano da madre italiana e l’arabo manco sa parlarlo. E’ una canzone che parla di abbandono, il padre di Alessandro (così si chiama) se ne andò di casa quando lui aveva 5 anni, la madre lo crebbe da sola con altri due figli. Ancora oggi, Mahmoud (dal cognome del padre, Mahmoud) non sa dove sia il padre, da allora non lo ha più rivisto. Nel nuovo disco che uscirà in questi gironi, si legge in una intervista del Corriere della sera, ci sono altre due canzoni dedicate alla figura paterna: “E’ stata una autoanalisi perché mio padre qualcosa mi ha lasciato, la mia musica è Marocco pop, una affermazione di identità”. I suoni mediorientali però, dice, li ha recuperati più avanti perché da piccola la mamma suonava De Gregori, Dalla, Battisti. Parlando ancora del padre dice che voleva insegnargli a pescare ma lui odiava la pesca. Andavano a fare il barbecue all’Idroscalo. A 8 anni è andato in Egitto con il padre, a vedere le piramidi, il Cairo, i faraoni e rimase affascinato. Sono le sue origini, dice. Nel brano Gioventù bruciata parla dei quattro matrimoni avuti da suo padre: “Non sto parlando di poligamia mamma e papà si sono sposati in chiesa, ho frequentato l’oratorio, ho fatto battesimo, comunione e cresima, l’Islam con me non centra niente”.

I SOLDI ROVINANO LE FAMIGLIE

Niente soldi, Rolex e Rolls Royce nelle sue canzoni, anzi un attacco ai soldi: “Volevo raccontare di come possano condizionare i sentimenti e le famiglie”. Deve tutto alla madre, dice, mi accompagnava dal maestro di musica, partendo da Buccinasco dove lavorava a Baggio, un viaggio. Mi ha fatto da padre e da madre”. La musica, dice, da bambino era uno sfogo e crescendo lo scopo primario: “Finito il liceo facevo il barista all’alba per poter studiare pianoforte al pomeriggio”. Nato e cresciuto in periferia a Gratosoglio dice che non è così brutta come la fanno vedere i servizi televisivi: “Ci sono cresciuto senza paura, ho più paura in Piazza Duomo”. Alle polemiche di Salvini sulla sua vittoria rispondendo dicendo che non ha mai avvertito di essere diverso, la differenza me la stanno facendo sentire oggi. Chiarisce che, nonostante quello che è stato scritto, non ha mai detto di essere gay: “Io sono fidanzato ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata, specificare significa già creare una distinzione”.

