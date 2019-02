MERCURY REV/ “The Delta Sweete Revisited”, il fantasma di Billy Joe: intervista a Sean Grasshoper

C’è un mistero che aleggia ancora oggi sul Delta del Mississippi, nel profondo sud degli States, tra gli stagni maleodoranti, le distese di erba, gli alberi imponenti, le piantagioni di cotone, quello che resta delle ville dei padroni e le casupole degli ex schiavi. Tra le chiese cadenti e abbandonate e i juke joint puzzolenti. Qua dove vivono gli ultimi degli ultimi, i bianchi poveri, i redneck, ancora più miserabili degli afroamericani. Gente che a malapena sa leggere e scrivere e sopravvive alla meglio, vittima anche di costanti alluvioni, con il grande fiume che allaga ogni angolo e trascina via le abitazioni, baracche di legno. Qua il resto del mondo non esiste, e le leggende, i morti, le sparizioni sono qualcosa con cui fare i conti.

Il 3 giugno di non si sa quale anno, una donna racconta al marito e al figlio tornati dai lavori nei campi, che “il giovane Billie Joe Mcallister è saltato giù dal ponte di Tallahatchie” e si è ucciso. Prima di compiere il gesto, pare, ha gettato nel fiume qualcosa, ma nessuno sa di cosa si tratti. Si pensa anche che si sia gettato per recuperare quell’oggetto e sia annegato. L’episodio viene presto dimenticato, “ci sono ancora cinque acri da arare” dice il padrone di casa, mentre il figlio dice che “lo aveva visto il giorno prima e adesso è saltato nel fiume”. Poi va a lavorare anche lui.

E’ così che comincia Ode to Billy Joel, un brano scritto e inciso dalla cantante country Bobbie Gentry nel marzo 1967 e pubblicato a luglio. Incredibilmente questa lunga, triste e monotona ballata solo voce, chitarra acustica e accompagnamento d’archi vola al primo posto della classifica americana. In un momento storico dove la musica popolare stava diventando l’urlo della ribellione giovanile, con Jimi Hendrix che bruciava la chitarra e gli Who che devastavano i palcoscenici, l’eco di un passato misterioso, angosciante e inquietante torna a far capolino nell’inconscio americano. E’ il segno che questa canzone ha colpito il cuore del popolo. Il brano, di cui verranno eliminate circa sei strofe perché altrimenti troppo lungo, è narrato dalla voce commossa di un qualcuno, che recita ogni piccolo fatto quotidiano e soprattutto il mistero dell’oggetto lanciato da Billy Joe nel fiume.

Perché il ragazzo l’ha lanciato e poi si è suicidato? La stessa cantante non sa rispondere: potrebbero essere stati dei fiori, un anello di fidanzamento, una bottiglia di pasticche di Lsd, un bambino abortito. Non avrebbe mai rivelato cosa era: “Probabilmente un anello matrimoniale” è l’unica cosa che dice. Dice anche che il senso principale della canzone è descrivere l’indifferenza tra le persone, la reazione della gente a una morte del genere, e l’effetto su di loro.

E’ un dato di fatto che la canzone, a un livello più generale, si ricollega direttamente con la grande tradizione popolare nordamericana, quelle canzoni che prima delle radio o delle televisioni, funzionavano come bollettini che mettevano in circolazioni storie quotidiane, fatti luttuosi, disperati, tragici e che in ogni comunità da cui passavano si arricchivano di nuovi particolari, speso inventati. In questo modo si conservava il senso di comunità, di appartenenza, di condivisione, in una parola le canzoni cementavano il dna di un popolo.

Soprattutto queste canzoni contenevano il senso di mistero che quella gente avvertiva e cercava di placare. In un momento storico come la fine degli anni 60, in cui la società americana era divisa in una sorta di guerra civile, probabilmente il successo di questo pezzo fu proprio l’aver riportato la nazione ai suoi valori base. Senza negare quel senso di mistero gotico che la scrittrice Flannery O’Connor aveva reso celebri nei suoi racconti, piccole crudeltà e malvagità personali, che facevano parte del popolo stesso. In un certo senso, Bobby Gentry diventava la nuova O’Connor.

Cinquant’anni dopo, Ode to Billy Joe torna a rivivere nella magica rivisitazione che ne fanno i Mercury Rev, indagatori dell’oscuro e del mistero. Insieme a quel brano aggiungono tutto il disco che Bobbie Gentry registrò l’anno successivo sull’onda del successo, The Delta Sweete, aggiungendoci “Revisited” nel titolo. Quel disco non ebbe lo stesso successo del singolo precedente, ma resta come una pietra miliare della canzone folk americana e non solo. Il disco che registrò la Gentry era un concept album basato sulla vita contemporanea nel profondo sud, in cui raccontava la sua infanzia nel Mississippi, descriveva abitazioni e chiese (Reunion e Sermon), includeva anche due classici del blues e del country, Big Boss Man e Tobacco Road. Nelle musiche, il suo gentile fingerpicking accompagnato da archi, fiati nello stile allora di moda del country soul e di Nashville con tocchi di psichedelica.

Per riprenderlo a modo loro, i membri fondatori dei Mercury Rev Jonathan Donahue e Grasshopper con Jesse Chandler (precedentemente nella band texana dei Midlake) radunano le migliori voci femminili in circolazione, ognuna dedita a interpretazioni trascendenti e spettacolari, una voce più bella dell’altra: Norah Jones, Hope Sandoval, Beth Orton, Lucinda Williams, Rachel Goswell, Vashti Bunyan, Marissa Nadler, Susanne Sundfør, Phoebe Bridgers, Margo Price, Kaela Sinclair, Carice Van Houten e Laetitia Sadier.

Con l’eccezione di Lucinda Williams, Beth Orton e Vashti Bunyan, dalle lunghe carriere alle spalle, abbiamo qui la carrellata più completa delle voci femminili di ultima generazione più intriganti, ammalianti, anche schizoidi, trascendenti, inquietanti.

Le storie di Gentry sono portate a nuova vita da un cast di cantanti tra le quali Hope Sandoval dei Mazzy Star; Laetitia Sadier, un tempo negli Stereolab; Marissa Nadler; Margo Price, la nuova star del country dal cuore punk rock; Susanne Sundfør dalla Norvegia in “Tobacco Road”; Beth Orton in “Courtyard”; Phoebe Bridgers che come un angelo porta calma e conforto in “Jessye’ Lisabeth”. E naturalmente la formidabile Lucinda Williams in Ode to Billy Joe.

L’accompagnamento strumentale costruito per loro è quello definitivo, fatto di angoli oscuri, di morte e di angoscia, di disperazione e urlo di redenzione, ululati di vento, onde gelide, montagne e boschi il tutto reso con quei tocchi di elettronica discreta e fantasiosi tocchi di chitarra che hanno reso unico un disco come Deserter’s Songs. A 50 anni di distanza questo disco sembra voler risuscitare un fantasma che non troverete più nel sud degli States di oggi, ma che ha incarnato la storia di un popolo e che i Mercury Rev sentivano il bisogno di riportare in vita, seppure la tristezza infinita di queste riletture ci faccia pensare che non sia possibile e che l’unica cosa che possiamo fare è vagare nei cimiteri del Mississippi a piangere il dolore per la morte di Billy Joe, quel ragazzo uccisosi per un amore non corrisposto o autore di un infanticidio orribile.

Bobby Gentry non ha più fatto dischi da allora. E’ ancora viva, pare che abiti in uno di quei quartieri detti “comunità cancello” in Florida, dove possono entrare solo i proprietari e che sono circondati da mura e porte elettroniche. E’ una sorta di rifugio, di bunker dove Bobby Gentry probabilmente è andata a nascondersi per sfuggire per sempre al fantasma di Billy Joe, che un giorno lontano lei evocò e che da allora continua a vagare senza pace.

L’INTERVISTA A SEAN GRASSHOPER MACKIOWIAK

Come è nata l’idea di questo progetto? Il punto di partenza è stata Ode to Billy Joe?

Tutto è iniziato con Ode to Billy Joe, una canzone che amavo molto, l’ho sempre amato fin da quando ero bambino. I miei genitori la suonavano e a quei tempi si sentiva spesso alla radio. Non ricordo, forse 20 anni fa quando stavamo registrando l’album See you on the other side, eravamo tutti molto affascinati dal disco The Delta Sweete di Bobby Gentry, ci piacevano tutte le canzoni di quel disco, quel genere musicale southern gotic e la canzone Billie Joe era ben inserita in quel filone. Inizialmente la facevamo per divertirci, facevamo delle registrazioni per noi stessi da mettere su Internet. Poi questa canzone ha cominciato a crescere sempre di più dentro di noi e ci siamo resi conto che poteva diventare un progetto più grande.

Pensi ci sia un collegamento fra questo album e Deserter’s Songs?

Sì, penso di sì. Non si tratta di un concept album ma racconta delle storie. Lo stile di Bobby Gentry era country ma era una sorta di mix, ha registrato a Los Angeles con l’orchestra, c’erano anche un po’ di chitarre psichedeliche, c’era molto lavoro strumentale.

Quando Ode to Billy Joe uscì era il 1967, in piena esplosione della musica psichedelica, c’erano Jimi Hendrix, Eric Clapton, i Beatles. Come mai secondo te una semplice canzone folk andò dritta al primo posto delle classifiche? Che cosa colpì il pubblico americano così tanto di quel brano?

Ma sai, è il mistero che c’è nella canzone, va a toccare sfere completamente diverse cose come le relazioni tra le persone, i diritti delle donne, cosa successe al bambino gettato nel fiume. Alla gente piacciono queste storie misteriose come quelle di scrittori come James Ellroy, Raymond Chandler, attori come Humphrey Bogart.

Credo ci sia molto anche di Flannery O’Connor in questa canzone, che ne dici?

Assolutamente, anche William Faulkner. E’ un evento che ha toccato il cuore degli americani mi ricordo che ne parlavo con Jonathan (Donahue, ndr) quando eravamo bambini e sapevamo che c’era un mistero dietro quella canzone, un messaggio nascosto, non detto.

Bobby Gentry è al corrente di questo disco?

Bobby ha lasciato il mondo della musica da tanti anni, vive quasi in reclusione, lontana dal mondo. Ma abbiamo lo stesso editore musicale, magari proveremo a farle avere il disco.

Le cantanti che avete scelto sono fantastiche, le migliori voci femminili oggi al mondo. Come è stato lavorare con loro?

Alcune hanno registrato in studio, altre erano in tour e quindi le abbiamo raggiunte. Alcune hanno preso un giorno libero per venire in studio, come Lucinda Williams o Vashti Bunyan. Credo che quello che hanno fatto sia fantastico, penso a Norah Jones, Margo Price o a Beth Orton tra le altre.

Pensate di riuscire a portare in tour questo album?

Stiamo cercando di organizzare degli eventi non è per niente facile mettere insieme tutte le le cantanti con i loro impegni. Magari riusciamo a mettere insieme almeno metà di loro per qualche festival.



© RIPRODUZIONE RISERVATA