Irama/ “Sanremo megafono, polemiche non mi interessano”: la musica, Druidi e De André

Non ha lasciato una gran traccia di sé a Sanremo, Irama, nonostante una bella canzone a livello di testo, La ragazza di latta, ma niente di che dal punto di vista musicale e dell’esibizione. Una canzone dedicata a una ragazza cresciuta con un cuore malato e un padre violento. Adesso sta per cominciare il suo tour che partirà il 28 febbraio da Venaria (Torino), già quasi esaurito (è sold out a Milano, Roma, Firenze). Su La Stampa di oggi una breve intervista in cui gli viene chiesto se parteciperà ancora al festival di Sanremo e a cui risponde dicendo che non lo sa, se avrà il brano giusto e se avrò voglia di farlo ci penserà. Dice che delle polemiche sul telefoto non è interessato, lui fa il cantante e basta, l’importante dice è che i pezzi arrivino alla gente: “Non mi sono posto il problema. Come diceva De André il Festival non può essere una gara di ugole, l’importante è far arrivare le emozioni. Perciò mi sono concentrato sul raccontare una storia e interpretarla al meglio. Contano le canzoni, non il contorno. Quello che rimane è la musica”. Di Sanremo dice solo che è stato come avere il megafono in mano e lanciare un messaggio a quelli che non lo conoscevano. Dice di aver molto apprezzato il brano di Nek e quello di Loredana Bertè: “Spacca davvero è un graffio alla vita”. Le canzoni della sua adolescenza che ricordo con maggior piacere sono Carlo Martello di De André e Fiki Fiki di Gianni Druidi. La pressione di questo lavoro? “No, ma ho percepito una certa responsabilità. Il fatto che le persone apprezzino le mie parole e mi rispettino per ciò che faccio è una gratificazione enorme”. Adesso ha intenzione di fermarsi un po’ prima di pensare al prossimo disco, intanto va in tour, conino show dalla coreografia molto curata. Ecco tutte le date del tour:

CALENDARIO “LIVE 2019”

Giovedì 28 febbraio 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 1 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Domenica 3 marzo 2019 || Bologna @ Estragon PalaEstragon – NUOVA VENUE

Mercoledì 6 marzo 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 8 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Sabato 9 marzo 2019 || Roma @ Atlantico – SOLD OUT

Domenica 10 marzo 2019 || Roma @ Atlantico

Lunedì 11 marzo 2019 || Modugno (BA) @ Demodè Club – NUOVO SOLD OUT

Venerdì 16 marzo 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Martedì 19 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Mercoledì 20 marzo 2019 || Brescia @ Gran Teatro Morato – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2019 || Firenze @ Obihall – SOLD OUT

Sabato 23 marzo 2019 || Firenze @ Obihall

Martedì 2 aprile 2019 || LUGANO @ Palazzo dei Congressi

Venerdì 5 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVO SOLD OUT



