Ultimo, “Fateme cantà” il nuovo singolo/ Video, anche il cameo di Antonello Venditti

Dopo le polemiche, a due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2019, Ultimo torna alla musica con il suo nuovo singolo “Fateme cantà”, la prima posizione su iTunes e il cameo di Antonello Venditti nel video ufficiale. Questo, è il primo brano in romanesco scritto dal cantautore. La canzone sarà contenuta all’interno del disco “Colpa delle favole”, in uscita il prossimo 5 aprile. Ma di cosa parla? Si tratta di una specie di manifesto, un brano molto crudo e diretto, dove Ultimo senza usare metafore o ipotesi ci riporta una fotografia sincera ed espone in modo libero la sua voglia di fare musica con molta semplicità, anche per merito di un linguaggio spontaneo e fresco. Il dialetto romano mostra appieno le sue radici. Nato e cresciuto a San Basilio, ha avuto modo di risvegliare tutte le emozioni quotidiane della vita. Il suo testo mette evidenza la differenza tra il successo e la vita di tutti i giorni, affrontando i problemi di sempre a testa alta, lontani dalle luci della ribalta.

Ultimo, “Fateme cantà” è il nuovo singolo

“Fateme cantà”, nuovo brano di Ultimo, è accompagnato anche da un videoclip ufficiale. Firmato dal regista Emanuele Pisano, vede la straordinaria partecipazione di Antonello Venditti, che ha omaggiato il cantante con un cameo. “Forse è la canzone più cruda che abbia mai scritto, più vera. Cruda, ma vera. Una canzone in romano”, ha spiegato il secondo classificato di Sanremo 2019. Il brano, a poche ore dall’uscita è già nei Trend Topic di Twitter. Il giovane artista intanto, si prepara anche al suo “Colpa delle favole tour”. La sua tournée tutta è già tutta sold out in 18 palazzetti italiani. In partenza il 27 aprile 2019 dal PalaSele di Eboli, le tappe si apriranno con una data zero, giovedì 25 aprile 2019 al Palasport di Vigevano. La speciale del 4 luglio all’Olimpico di Roma, ha già venduto più di 50.000 biglietti. Ecco a seguire, il video ufficiale del brano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA