OPERA WU JIANGSHAN / Dalla Cina… con stupore

Dopo il successo della China Week Milano, andata in scena nel capoluogo lombardo tra il 4 novembre e il 19 dicembre dello scorso anno, in cui la collaborazione di artisti cinesi e italiani ha avuto il suo culmine nella prima edizione del Mandorla Music Festival, il prossimo 24 febbraio, domenica, arriva al Teatro dal Verme di Milano (Via S. Giovanni sul Muro) “OPERA WU JIANGSHAN”, spettacolo teatrale di tradizione classica cinese a cura degli artisti provenienti dall’Istituto di Ricerca “Jingshan Wu Opera”. La serata si inserisce all’interno degli eventi legati alla “CHINA WEEK MILANO”, in occasione del Capodanno cinese 2019, presentato ed organizzato da SEAN WHITE(Zhang Changxiao), lo scrittore che ha venduto oltre 200.000 copie in Cina con il libro “CREUZA DE MAO” e promotore dello scambio culturale tra Italia e Cina

CHINA WEEK

La “CHINA WEEK MILANO” è la settimana culturale cinese, organizzata dal “Centro dell’Interscambio culturale Italia-Cina” e sostenuta dal Comune di Milano e dal Consolato Generale Cinese.

L’evento è realizzato in collaborazione con LongMorning Music Group, associazione fondata da SEAN WHITE per promuovere gli artisti italiani in Cina.

“La missione della CHINA WEEK MILANO è di superare i soliti stereotipi italiani sulla Cina” racconta Sean White “La CHINA WEEK MILANO apre finalmente una finestra su un’identità italo-cinese del tutto nuova, costruita dall’incontro culturale e artistico. Portare in scena in Italia, per la prima volta, un pezzo tradizionale come l’Opera Wu, significa costruire un solido ponte tra la tradizione lirica italiana e il teatro classico cinese, attraverso il quale, lo scambio culturale tra i due paesi, acquisisce una nuova intensità̀”.

L’Opera

“OPERA WU JIANGSHAN”porterà sulla scena italiana la città di Jiangshan, in cooperazione con il ministero della Cultura cinese, ai fini della diffusione della cultura tradizionale all’estero. L’Opera è stata fondata nel 1958 e da allora ha sempre cercato di perfezionarsi con lo scopo di portare alto il nome della città di Jiangshan fuori dalla Cina. Nel 2008 la stessa è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale.

Durante lo spettacolo si esibiranno, sul palco, artisti cinesi e italiani, che intratterranno il pubblico con diverse esibizioni emozionanti e coinvolgenti, tra cui il “Broken Bridge”, gli spettacoli di arti marziali “Three Crossroads”, l’esibizione di opera tradizionale “The Picking Jade Bracelet”, l’opera kunqu “Day Girl Sanhua”, le performance “Tuen Mun Xunzi” e “Zhong Yu Married Sister”, la danza “Nianbadu Lamp Array”, la performance “Changing Face and Playing Teeth”, e tante altre accompagnate dalla tradizionale danza del leone Golden Lion Chengxiang.

L’organizzatore

Zhang Changxiao, in arte SEAN WHITE e conosciuto come il “Marco Polo della musica italiana”. Nel 2012 si trasferisce in Italia per studiare Ingegneria robotica al Politecnico di Lecco, lasciando gli studi poco dopo per dedicarsi alla passione per la musica italiana e d’autore. Dopo essere stato colpito dalla musica di Fabrizio De André, decide di farsi portavoce e promotore della musica italiana in Cina, dove diventa il massimo esperto cinese di cantautori italiani, lavorando sull’incontro culturale tra l’Italia e la Cina, ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui il “Premio Nazionale G. Falcone e P. Borsellino” (2016) e “Figura Culturale Dell’Anno” nella IV edizione del “Personaggio dell’Anno di Jinan” (2017). Con la sua agenzia di comunicazione LongMorning, fondata insieme al collaboratore Mao Xuanxuan (leader della band cinese Walking Ears), organizza concerti in Cina per artisti italiani ed internazionali come Eugenio Finardi, Giovanni Allevi, Stewart Copeland. Si occupa inoltre del copyright della musica italiana in territorio cinese, in modo che possa essere ascoltata su piattaforme di streaming musicale. Lo scorso novembre, Sean ha organizzato a Milano, il Mandorla Music Festival, la prima rassegna musicale che celebra il sodalizio tra la cultura cinese e la cultura italiana, di cui Enrico Ruggeri è stato testimonial d’eccezione.

“OPERA WU JIANGSHAN”inizierà alle ore 20:00 e, non cosa da poco, è ad ingresso gratuito, ma vi consigliamo di prenotare il vostro posto. Un vero viaggio nell’affascinante Cina, senza allontanarsi troppo da casa.



