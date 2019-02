“ASPETTO CHE TORNI”, FRANCESCO RENGA/ Canzone, analisi del testo: il ricordo della mamma (Sanremo 2019)

Come altri concorrenti di questo Sanremo 2019 anche Francesco Renga, dopo cinque anni di assenza dall’Ariston, decisa la sua canzone a un parente caro scomparso, nel suo caso la mamma. Quello che l’ha fatto convincere è stato notare la coincidenza di età: oggi ha 50 anni, l’età che aveva sua madre quando morì. Inoltre, dice, il lavoro delle liriche fatto da Bungaro lo ha impressionato: “Parlava della mia vita in modo spiazzante, raccontava chi sono come forse io non sono mai riuscito a fare”. Il testo di Aspetto che torni, per quanto goda di una buona scrittura, non è particolarmente sconvolgente o innovativo, è la classica descrizione di quanto manchi una persona cara anche “da trent’anni” e di come questa persona non sia mai realmente scomparsa, ma continui a far sentire la sua presenza e soprattutto di come noi continuiamo a cercarla e trovarla nei momenti difficili: “Il coraggio che mi serve quando sono disperato la sorpresa ogni volta mi fai sentire vivo tu sei un universo che mi riempie le mani il mondo si è perso tu invece rimani”.

ANALISI DEL TESTO “ASPETTA CHE TORNI”, LA CANZONE DI FRANCESCO RENGA PER SANREMO 2019

Momenti toccanti usati in abbondanza, naturalmente ognuno può riconoscersi in questi sentimenti, un testo che non sfida mai le abituali frasi di circostanza di questo tipo di esperienza: “Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da trent’anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco”. Ma proprio per questo, in quanto esperienza comune a tutti, quella del distacco che rimane ferita aperta, il brano può parlare per tutti, svolgendo la funzione che in fondo una canzone è chiamata s volgere, comunicare quello che tutti sentiamo ma non sappiamo dire. “C’è un mare dentro negli esseri umani aspetto che torni stasera per stare con te oggi voglio camminare come un treno sui binari diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri e seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare”. Francesco Renga è sempre stato interprete di canzoni eleganti, molto sentimentali, mai esagerate e questa Aspetto che torni si inserisce perfettamente nel suo catalogo di brani, con uno sguardo personale in più: “Entrare di nascosto nei tuoi sogni di nascosto come i ladri per rubarti la bellezza che nemmeno sai di avere”. Una canzone che a Sanremo 2019 coglierà certamente molti applausi, considerando anche la bravura di cantante di Francesco Renga.

