“I TUOI PARTICOLARI”, ULTIMO/ Canzone, analisi del testo: “se solo Dio mi desse parole nuove” (Sanremo 2019)

C’è una frase molto bella a un certo punto di “I tuoi particolari”, la canzone che Ultimo (vero nome Niccolò Morriconi, vincitore lo scorso anno fra le Nuove proposte) spunta fuori: “Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui”. Una frase che dice come dopo tutti i nostri tentativi, che siano goffi o brillanti, alla fine da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno dell’aiuto di un Altro, fosse anche per darci nuove parole d’amore. E cosa è più importante dell’amore? Ultimo è considerato fra i possibili vincitori di questo Sanremo 2019, le aspettative nei suoi confronti sono alte e pensare che lui è timido, la mamma lo chiamava “orso”, se ne stava sempre per conto suo. E su questa sua caratteristica ci ha scritto una canzone, un po’ dolorosa, un po’ autoironica: “E’ da tempo che cucino e metto sempre un piatto anche per te sono rimasto quello chiuso in sé”. Immagine che fa sorridere ma neanche tanto. “La mia canzone parla proprio delle piccole cose, metto in risalto le sfumature come succede in un dipinto”. E’ vero, la canzone scorre in questo modo con un bel linguaggio non ripetitivo e che accende l’attenzione.

ANALISI DEL TESTO “I TUOI PARTICOLARI”, LA CANZONE DI ULTIMO PER SANREMO 2019

“Adesso mi sveglio e sento che mi manca tutti quei tuoi particolari quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari”: è la vita del musicista, a cui una compagna può difficilmente adeguarsi. E così le storie dei musicisti finiscono spesso, prima del tempo. Ultimo è anche capace di usare versi raffinati, profondi, ricchi di sfumature: “E’ da tempo che cammino e sente sempre rumori dietro me poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c’è”. E’ una immagine che tutti hanno vissuto prima o poi, anche se molti sono così presi da se stessi da non accorgersi altro che di loro. Ma il ricordo, in chi ha un animo profondo, persiste e difficilmente si cancella. Ma se soltanto Dio gli desse parole nuove, che bel desiderio è questo. “Siamo soltanto bagagli viaggiamo in ordine sparso se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui”. Ancora una volta in questo Sanremo 2019 uno dei giovani offre le cose migliori, dimostrando una profondità e una sensibilità che manca a tanti cosiddetti veterani, la voglia di non essere soltanto sul palcoscenico del festival, ma di mettersi nudo, dire i sentimenti come in pochi sanno fare.

