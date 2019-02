“PAROLE NUOVE”, Einar/ Canzone, analisi del testo: riscrivere l’amore (Sanremo 2019)

Nel modo in cui la spiega lui, Einar, giovane talento dei talent show da X Factor ad Amici di origine cubana (nome completo Einar Ortiz), la canzone “Parole nuove” che canterà a Sanremo 2019 ha un senso e uno spessore: “E’ una storia d’amore complicata e contorta, il protagonista è un ragazzo timido che parla poco con una passione per la musica che chiede un po’ di comprensione a una persona che gli sta accanto e che lo accusa di non darle abbastanza attenzione. Lui ha paura che la storia finisca ma al tempo stesso la musica è così importante che per seguirla è disposto a tutto”. Nel modo in cui è scritta la canzone non fa capire nulla di tutto questo, è la storia di un protagonista abbastanza maleducato, senza pietà per l’altra persona, che scaccia malamente dalla sua vita e poi pretende di “riscrivere l’amore con parole nuove”. Colpa degli autori naturalmente a cui Einar si è affidato. Che tra l’altro usano una terminologia da pelle d’oca: “anestetizzi”, in una canzone, è un pugno nell’occhio così come “mi devi ancora un ritorno molto più di mille parole”: cosa è un ritorno? Brano semplice e semplicistico, ha praticamente una sola strofa e poi si ripete all’infinito con le stesse parole.

L’ANALISI DEL TESTO DEL BRANO “PAROLE NUOVE”, LA CANZONE DI EINAR PER SANREMO 2019

Dunque il protagonista è un ragazzo problematico (“Parlo poco lo sai soprattutto di te”: dunque la ragazza ha ragione a sentirsi trascurata), “scrivo solo canzoni cosa vuoi sentire dire che sono stanco di tutto e forze anche di me” (dunque è stanco anche della musica, non è vero che è la sua passione), “la superficialità dei tuoi sguardi mi uccide” (e lui che sarà mai?). Poi esplode la rabbia: “E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare camminerò lontano dal tuo cuore io giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome” (sembra un ricatto), “riscriverò l’amore con parole nuove”. Il grande amore che ill protagonista rivendica alla fine è solo contatto di corpi (“Ma qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpo”, manco fossero dei cani). Avanti così, a ripetizione fino alla fine (“Camminerò lontano dal tuo cuore lo giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome riscriverò l’amore etc etc”). No, non è un bel testo: infantile, semplicistico, senza spunti. Speriamo la musica sia migliore.

