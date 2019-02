“SENZA FARLO APPOSTA”, FEDERICA CARTA E SHADE/ Canzone, analisi del testo: amore adolescenziale (Sanremo 2019)

Lei, Federica Carta, ha 20 anni ed è sulle scene da quando ne aveva 17; lui, Shade, vero nome Vito Ventura, ne ha 31 ed è considerato uno dei massimi rapper italiani. Per lei ha confezionato “Senza farlo apposta” che ben si addice all’età (“Sembra fatta apposta per me” ha commentato non a caso lei), l’amore adolescenziale, ingenuo, dolceamaro, di chi ha “appena buttato le Barbie”. Non c’è granché dunque da aspettarsi, se non il lavoro serrato dal punto di vista lirico per una canzone che vedrà come sempre nei duetti tra cantanti e rapper l’alternarsi di rime parlate e di canto. Il testo, nonostante l’argomento si regge bene, si vede che Shade sa usare le parole, quello che lascia è però poco più che niente: “A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo, ho il tuo numero ma non ti chiamo”. Nilla Pizzi sarebbe felice.

L’ANALISI DEL TESTO “SENZA FARLO APPOSTA”, LA CANZONE DI FEDERICA CARTA E SHADE PER SANREMO 2019

Nella canzone “Senza farlo apposta“, curiosamente il protagonista è lui, che rovescia sulla lei una valanga di accuse: “Ti sei messa quei tacchi per ballare sopra il mio cuore da quando hai buttato via le Barbie per giocare con le persone”: più banale di così è difficile. Ma non è finita: “Quando ti vedo con altri tu non sai quanto vorrei essere via sei troppo bella per essere vera ma anche troppo bella per essere mia e io ho finito l’autonomia”. In questa melassa spunta anche una frase riuscita, sufficientemente divertente: “Noi pian piano ci roviniamo dammi il mio panico quotidiano”. E come nelle migliori canzoni d’amore, tutto finisce con un addio dal cuore spezzato: “E’ ora che io me ne vada via scomparirò in un soffio al cuore e scusa ma non me ne importa”. Ma non è detto, perché resta una porta aperta: “E sono qua un’altra volta ci finisco sempre senza farlo apposta passavo a prendermi la colpa scusa ma non ci riesco mu hai lasciato un po’ di te (…) aspetto ancora una risposta”. Insomma una canzone che piacerà ai giovanissimi che si riconosceranno in questi tumulti del cuore, del ti lascio e ti riprendo, della colpa da dare a uno all’altra, dei ricordi di tenerezza che fanno fatica a passare.

