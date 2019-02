“SOLDI”, MAHMOOD/ Canzone, analisi del testo: la sfida al padre musulmano (Sanremo 2019)

Non è un brano facile, quello che presenta il già vincitore di Sanremo giovani con il brano Gioventù bruciata. Di padre egiziano e di madre sarda, Mahmood con Soldi a Sanremo 2019 mette in campo una storia di litigio e rottura con il padre, e fin qui argomento interessante e difficile per chiunque, scatta la particolarità. Mahmood, che si dice molto legato alle sue origini arabe, si scaglia contro la religiosità ipocrita del padre, quella islamica che, dice, lui tradisce, soprattutto per i soldi che danno il titolo al brano. E’ un approccio coraggioso e polemico, potrebbe provocare polemiche e critiche tra i musulmani italiani, ma lui sembra non importargliene. Nel testo del brano anche una frase in arabo, “waladi waladi habibi ta’aleena”, che, da quel che siamo riusciti a capire, significa qualcosa come “ragazzo, ragazzo amato”. Non sappiamo quanto ci sia di biografico in questo pezzo, speriamo di no, in ogni caso una canzone spigolosa e provocatoria, che però nel finale sembra aprire a una speranza, quanto meno un desiderio di riconciliazione o comunque di grande nostalgia: “Ieri eri qua, ora dove sei, papà? Mi chiedi come va come va, come va: sai già come va, come va, come va”.

ANALISI DEL TESTO DELLA CANZONE “SOLDI”: UN PADRE DISTANTE

Dal punto di vista della scrittura Soldi non brilla particolarmente: scritto evidentemente per essere un rap, ripete spesso gli stessi versi, è una scrittura spontanea senza essere limata in alcun modo, gettata fuori così come viene, come è tipico di quel genere musicale. Ma il significato, come detto, è interessante e forte. Il cantante mette in luce tutte le contraddizioni di un padre apparentemente religioso, ma che “Beve champagne sotto Ramadan alla tv danno Jackie Chan fuma narghilè mi chiede come va sai già come va”. Una persona non solo ipocrita nei suoi comportamenti ma anche distante dal figlio, con cui non sa aprire un rapporto autentico e libero. Il protagonista decide di andarsene di casa e allora comincia a rivolgere domande a quest’uomo: “Tu dimmi se pensavi solo ai soldi dimmi se ti manco o te ne fotti (…) ciò che devi dire non l’hai detto tradire è una pallottola nel petto prendi tutta la tua carità”. Ovviamente queste parole durissime non sono necessariamente legate alla religione del padre, possono essere rivolte a qualunque genitore che ha pensato sempre solo a se stesso, a fare soldi, che non si è interessato mai dei figli.

CANZONE DI MAHMOOD PER SANREMO 2019: IL DESIDERIO DI TORNARE BAMBINO

“Ho capito in un secondo che tu da me volevi soldi come se avessi avuto soldi” è l’accusa del figlio. Ma a questo punto, andando verso il finale del pezzo si apre il dolore di un rapporto che il figlio vorrebbe fosse possibile recuperare, ma probabilmente non è più possibile ed ecco quella bella frase in arabo che lo riporta ai giorni dell’infanzia: “Mi chiedevi come va adesso come va waladi waladi habibi ta’aleena”. La voglia di tornare come prima, dice Mahmood, quel desiderio di un padre mai avuto, quel desiderio di fare chiarezza adesso che è cresciuto, ma tristemente il pezzo si chiude senza lasciare una possibilità: “Sai già come va”. E’ tutto compiuto, le porte si sono chiuse. Una canzone di grande impatto, anche dolorosa, sincera, che si spera arrivi a tutto quei padri come quello di questa canzone.



