Raf e Umberto Tozzi/ Video intervista: “Insieme per una nuova avventura” (Festival di Sanremo 2019)

Raf e Umberto Tozzi, due grandi artisti che hanno realizzato un pezzo importante di storia della musica italiana, sono saliti sul palco dell’Ariston come Super Ospiti del Festival di Sanremo 2019. Un meritato tributo a due pilastri della musica italiana. Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta sono stati racchiusi, in versione rimasterizzata, nello speciale cofanetto “RAF TOZZI” uscito nei digital store e negozi tradizionali lo scorso 30 novembre, pubblicato da Sugar, con distribuzione Artist First.

Quando un anno fa Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati sul palco dell’Arena di Verona, in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, in entrambi si è acceso l’entusiasmo di tornare a collaborare, di cantare insieme e condividere lo stesso palco. Come quello di Sanremo, che condivideranno per il piacere dei numerosi fan racchiusi in almeno tre generazioni.

E questo nuovo doppio disco, denso di ricordi ed emozioni, n’è la prova. Trentaquattro tracce diventate intramontabili, come: “Gloria” che con i suoi trentadue milioni di copie vendute, ha raggiunto i primi posti delle classifiche americane, inserita in numerose colonne sonore di film importanti come “Flashdance”, “The Wolf of Wall Street”, “South Park”, “Glee”, “Tonya”. Oppure “Self Control”, uno dei brani italiani più famosi di sempre, pubblicato in oltre ventuno paesi nel mondo. E poi “Io camminerò”, “Ti Pretendo”, “Ti Amo”, “Cosa resterà degli anni 80”, “Sei la più bella del mondo”, “Immensamente”, “Io muoio di te”, “Infinito” e “Gente di Mare”, Il brano cantato da Raf e Umberto Tozzi nel 1987 all’Eurofestival, classificandosi al terzo posto ed è rimasto per 27 settimane nelle classifiche italiane. E queste sono solo alcune delle hit che potremmo ascoltare in questa raccolta, alcune delle quali anche a Sanremo 2019. Non è mancata “Si può dare di più”, scritta da Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi e Raf , che vinse il Festival di Sanremo 1987 nell’interpretazione di Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi. Il pubblico dell’Ariston l’ha intonata coinvolgendo chi l’ha scritta e cantata.

Dal 30 aprile 2019 Raf e Tozzi saranno protagonisti di un imperdibile tour che li vedrà per la prima volta insieme e che farà cantare e ballare il pubblico dei palasport delle principali città italiane, sulle note dei successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

Noi li abbiamo raggiunti ed intervistati per farci raccontare questo nuovo viaggio che li vede protagonisti.

Queste le date ad oggi confermate del tour “RAF TOZZI”

30 aprile: Rimini – RDS Stadium

3 maggio: Reggio Calabria – Palasport

4 maggio: Acireale – Pal’art Hotel

6 maggio: Bari – Pala Florio

7 maggio: Eboli – Pala Sele

9 maggio: Ancona – Pala Prometeo

13 maggio: Milano – Mediolanum Forum

16 maggio: Firenze – Nelson Mandela Forum

18 maggio: Roma – Pala Lottomatica

21 maggio: Bologna – Unipol Arena

23 maggio: Treviso – Pala Verde

24 maggio: Brescia – Brixia Forum

25 maggio: Torino – Pala Alpitour



